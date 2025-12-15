LSS-handläggare till heltidsvikariat!
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2025-12-15
Hej!
Vad roligt att du är intresserad av tjänsten som LSS-handläggare hos oss på Luleå kommun. Här får du arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö där vi sätter både kvalitet och medarbetarupplevelse i fokus.
Tjänsten är ett vikariat med tillträde enligt överenskommelse och sträcker sig till och med den 31 december 2026. Anställningen kan komma att förlängas beroende på verksamhetens behov.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. På vår arbetsplats får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallningPubliceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Som LSS-handläggare arbetar du i enlighet med gällande lagstiftningar. Dina arbetsuppgifter innebär huvudsakligen att utreda, bedöma och besluta i ärenden gällande samtliga insatser inom LSS. Du följer upp och omprövar beviljade insatser. Arbetet innebär nära dialog med personer som söker stöd och hjälp samt deras anhöriga/företrädare. Vi utreder utifrån Individens behov i centrum (IBIC) och vår målsättning är ett nära samarbete med den enskilde, stödja och hitta goda och hållbara lösningar för individen. Det gör vi genom att ta tillvara på den enskildes egna resurser samt ett aktivt utåtriktat samarbete med myndigheter och hälso-och sjukvården.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang för att stödja människor i svåra livssituationer. Vidare ska du som söker denna tjänst inneha socionomexamen eller annan universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har relevant yrkeserfarenhet för uppdraget och svenskt B-körkort.Som person är du strukturerad, trygg, samarbetsorienterad och hänsynstagande. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga kompetenser i denna rekryteringsprocess.
Låter detta som rätt jobb för dig? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan. Vi ser fram emot att ta del av den!Övrig information
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
