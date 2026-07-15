Lovisagården HVB söker behandlare!
9Vb Sverige AB / Behandlingsassistentjobb / Landskrona Visa alla behandlingsassistentjobb i Landskrona
2026-07-15
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Bli en del av vårt Drömmar, Mod och Möjligheter-team!
På 9vB tror vi att den viktigaste resursen i behandlingsarbetet är människorna som arbetar här. Därför bygger vi vår verksamhet på tillit, ansvar och delaktighet.
Vi arbetar utifrån vår värdegrund METAH – Meningsfullhet, Engagemang, Tillit, Ansvar och Hållbarhet. Den genomsyrar hur vi bemöter ungdomar, samarbetar med kollegor och utvecklar verksamheten.
Hos oss finns inga färdiga mallar för hur varje situation ska lösas. Vi tror på professionella medarbetare som använder sin kunskap, sitt omdöme och sin personlighet för att skapa förändring. Har du idéer som kan göra verksamheten bättre vill vi att du delar dem – hos oss får du vara med och påverka.
Vi är en liten organisation med korta beslutsvägar. Det innebär att du snabbt kan göra skillnad, både för ungdomarna och för verksamheten. Du blir en del av ett engagerat team där vi ställer upp för varandra, ger varandra feedback och utvecklas tillsammans.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Som behandlare hos oss arbetar du nära ungdomarna i deras vardag. Vi tror att behandling inte bara sker i samtalsrummet – den sker lika mycket när ni lagar middag tillsammans, tränar, spelar spel, handlar, löser konflikter eller arbetar med ett praktiskt projekt.
Du blir en viktig vuxen i ungdomarnas liv och hjälper dem att skapa struktur, utveckla relationer och hitta nya strategier för framtiden.
Ingen dag är den andra lik, och därför söker vi dig som uppskattar variation, tar eget ansvar och trivs med att arbeta både relationellt och praktiskt.
Hos oss arbetar du bland annat med att:
Bygga trygga och professionella relationer med ungdomarna.
Planera, genomföra och följa upp behandlingsinsatser.
Dokumentera enligt gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner.
Delta i behandlingskonferenser och samverka med socialtjänst, vårdnadshavare och andra samarbetspartners.
Planera och genomföra aktiviteter tillsammans med ungdomarna.
Laga mat, planera inköp och sköta hushållssysslor tillsammans med ungdomarna.
Ansvara för att hemmet fungerar i vardagen, vilket ibland innebär att du själv utför praktiska arbetsuppgifter såsom städning, tvätt, trädgårdsarbete, målning eller enklare underhåll.
Vi ser vardagens alla situationer som en del av behandlingen. Det är där ungdomarna får möjlighet att träna ansvar, samarbete, problemlösning och självständighet.
Viktiga kvalifikationer:
Relevant utbildning såsom behandlingspedagog eller socionom
Erfarenhet inom arbete med ungdomar och behandlingsinriktat arbete
Förmåga att arbeta självständigt och i team
God kommunikationsförmåga och empatiDina personliga egenskaper
Engagerad och empatisk
Kreativ och innovativ
Flexibel och beredd att hantera utmaningar
Förmåga att bidra till en positiv arbetsmiljö med öppenhet och respekt
Vad vi erbjuder:
Som en del av vårt team på Lovisagården HVB kommer du att ha möjlighet att vara en del av en organisation som värdesätter din kompetens och potential. Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö där du får möjlighet att vara kreativ och innovativ. Vi tror på att skapa en hållbar och meningsfull vardag för både våra anställda och de ungdomar vi arbetar med.
Ett team av innovatörer:
När du blir en del av vårt team kommer du att ha möjlighet att vara en kreativ och innovativ kraft. Vi uppmuntrar och värdesätter ditt eget initiativ och ansvarstagande. Du kommer att delta i planeringen och utformningen av behandlingsinsatser, vilket gör varje dag unik och givande.
På våra HVB arbetar du utifrån ett schema som innefattar såväl dagtid, kvällstid, natt och var tredje helg. Du jobbar i snitt 4 pass per vecka varav en natt. Givetvis jobbar vi röda dagar, storhelger och obekväma tider.
Tillträde efter överenskommelse
Lönespann behandlingspedagog: 27500-32000 Socionom: 29000-35000 samtliga är plus ob & jour
Friskvårdsbonus upp till 6000 kronor per år. Sätts efter aktivitet.
Meriterande
• MI
• rePulse
• Krim som livstil
• ÅP
• 12-steg
• KBT
Vi har kollektivavtal och alla försäkringar.
Lovisagården HVB
På Lovisagården finns det 5 platser i en lantlig miljö med närhet till natur och aktiviteter. Ett HVB som riktar sig mot pojkar 14 till 19 år som har begynnande missbruk, vistas i olämpliga miljöer, som har begått enstaka brott, provat på droger eller har ett utåtagerande beteende. De kan också ha svårigheter med gränsdragningar, sociala relationer samt neuropsykiatrisk problematik. Sammantaget för Lovisagården är att vardagen inte fungerar och det saknas strategier och motivation för att få det att fungera. Först kartlägger vi behovet och tar sedan fram de verktyg som behövs och motiverar till att börja utnyttja dessa möjligheter. När strukturen och vardagen fungerar finns möjligheten att flytta vidare till ett mer självständigt allternativ
Placerat utanför Svalöv i lantlig miljö. Liten ungdomsgrupp i ett stort och trivsamt hus med närhet till natur och aktiviteter.
• 5 Platser
• Pojkar 14-19 år
• Begynnande missbruk
• Kriminalitet
• Svårt med gränser
• Neuropsykiatrisk diagnos
Genom en konkret förankring i värdegrunden och vårt etiska förhållningssätt bygger vi tillsammans den norm och kultur som ska gälla i vår verksamhet. Denna norm ligger sedan som ram för vårt ansvar och arbetssätt. Arbetet tar plats på HVB i Södra Sverige i huvudsak Skåne, Öppenvård i Södra Sverige och Stödboende i Skåne.
Vi jobbar helt enkelt väldigt mycket med vår gemensamma bild av vårt uppdrag och hur vi ska angripa problem eller situationer. Vårt arbete är att skapa en bra norm och kultur och denna är sedan vår ledstjärna i vardagen. Vi tror nämligen att detta gör att vi drivs till att göra det bästa genom en stark identifiering med verksamheten, genom att vi har en gemensam moral och att vi alla får en inneboende tillfredsställelse av just vårt arbete. Genom att organisera oss organiskt tar vi till vara på allas engagemang, kompetens och erfarenheter. Vi analyserar situationer tillsammans och skapar mål och medel att nå målen genom delaktighet. Delaktighet i personalgrupp, organisation, klienter och uppdragsgivare är ett måste för att vår verksamhet ska kunna leva. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 9vB Sverige AB
(org.nr 556980-7158)
268 90 SVALÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
9vB Jobbnummer
10003817