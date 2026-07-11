Lotsområdeschef Marstrand
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2026-07-11
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Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Lotsområdeschef
till Marstrand lotsområde
Att arbeta som Lotsområdeschef på Sjöfartsverket
Sjöfartsverket tillhandahåller lotsning och biträde av lots till fartyg inom lotspliktigt område. Som lotsområdeschef företräder du Sjöfartsverket lokalt gentemot kunder, myndigheter och andra intressenter och har det nautiska ansvaret för farlederna i lotsområdet.
Du kommer att ansvara för Marstrand lotsområde vilket innebär ett geografiskt område längs Bohuskusten, från Marstrand i söder till Strömstad i norr. Lotsområdet består av Marstrands och Lysekils lotsstationer.
Du har personalansvar för en grupp om ca 25 lotsar och 1 administratör vilka arbetar från lotsstationerna Marstrand och Lysekil. Du ingår i ledningsgruppen för Affärsområde Lotsning och rapporterar till Affärsområdeschefen. I tjänsten ingår resor samt beredskapstjänstgöring enligt fastställt schema.Publiceringsdatum2026-07-11Dina arbetsuppgifter
I rollen som lotsområdeschef ansvarar du för drift och utveckling inom lotsområdet och verkar för att verksamheten bedrivs med kunder och intressenter i fokus. Du ansvarar för ekonomi- och verksamhetsuppföljning och har budget-, personal- och resultatansvar för området. Du leder det nautiska arbetet med lotsarna och har det övergripande nautiska ansvaret för området. I den dagliga driften ingår att ansvara för att fartygen får lots. Tillsammans med dina områdeskollegor företräder du Sjöfartsverket gentemot kunder, allmänhet och andra myndigheter och bistår Sjöfartsverkets infrastrukturavdelning att svara på remisser kopplat till lotsområdet. Tillsammans med handledarna följer du upp och examinerar lotsar under utbildning.
I arbetsuppgifterna ingår även att samordna det regionala krisberedskapsarbetet och totalförsvarsplaneringen samt att samverka med länsstyrelserna och övriga aktörer inom ramen för arbetet med krisberedskap och totalförsvaret. Då en stor del av arbetet även innefattar att medverka i och utveckla samt leda lotsningsverksamheten utifrån ett nationellt perspektiv är det en förutsättning att du har möjlighet att resa i tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig med en akademisk högskoleutbildning med utbildning inom sjöfart. Du har erkänt goda ledaregenskaper, gärna från ledarroller ombord på fartyg, rederier, näringsliv eller offentliga organisationer. Ditt ledarskap är kommunikativt, coachande och tillitsbaserat och du ger medarbetarna möjlighet till delaktighet, engagemang och ansvarstagande. Du har integritet och är van på ett drivande sätt att arbeta med förändringar och verksamhetsutveckling i en operativ verksamhet. Du har tidigare erfarenhet av långsiktigt och strategiskt förändringsarbete i komplexa organisationer.
Vi vill att du har erfarenhet av arbete inom operativa verksamheter inom sjöfart, logistik och transport eller motsvarande verksamheter. Vi ser med fördel att du har god kunskap om sjötrafik, sjösäkerhet, hamnar, rederi, godsägare och godsflöden. Har du även erfarenhet av att arbeta med kontinuitets-/totalförsvarsplanering ser vi detta som meriterande.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är stabil och trygg i din ledarroll samt har god självinsikt och integritet. Du arbetar långsiktigt och strategiskt med komplexa frågor, kulturförflyttningar och kundorienterad verksamhetsutveckling. Vi ser att du är analytisk och har en förmåga att lösa komplexa problem. Du är duktig på att strukturera upp och bryta ner komplexa utmaningar i hanterbara bitar för att ta verksamheten och dina medarbetare framåt. Du är lyhörd och har ett kundorienterat förhållningssätt med en förmåga att bygga förtroendefulla relationer, såväl internt som externt. För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara självgående och ha förmåga att driva och inspirera till utveckling.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas 1 januari 2027.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning. Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Affärsområdeschef Anders Alestam, 010-478 4783 eller javascript:void(0)
Fackliga företrädare:
Lotsförbundet Ronny Löf, Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771–630000.
Nu under semestertider kan det ta lite längre tid att få kontakt, men vi hör av oss så snart vi kan.Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 30 augusti 2026.
Diarienummer 26-04690
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654)
442 67 MARSTRAND Arbetsplats
Sjöfartsverket Jobbnummer
10000221