Vill du fortsätta bygga din utvecklarkarriär hos ett företag som kombinerar ambition med gemenskap och som dessutom utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser nio år i rad?
På Multisoft hjälper vi några av Sveriges största företag att digitalisera och automatisera komplexa processer med vår egenutvecklade low-code plattform Softadmin®. Vi växer snabbt och söker nu en lösningsarkitekt/systemansvarig (LA/SA) som vill vara med och bidra till vår fortsatta resa.
Om rollen
Med Softadmin® skapar vi verkligt värde för företag genom automatisering och effektivisering. Som LA/SA hos oss är du en central funktion i att förverkliga kundens vision - från idé och kravbild till färdig lösning. Du deltar aktivt i projekt tillsammans med våra kunder och omvandlar kravbilden till tydliga och genomarbetade specifikationer som utvecklingsteamet kan arbeta vidare med.
I rollen kommer du att:
Analysera och förstå verksamhetens behov
Ta fram hållbara och skalbara lösningsförslag
Designa integrationslösningar i komplexa systemmiljöer
Driva en löpande och konstruktiv dialog med kunden
Hos oss kombinerar du affärsförståelse, teknisk kompetens och kunddialog - med ansvar för att lösningen fungerar både tekniskt och verksamhetsmässigt. Rollen innebär mindre fokus på ren programmering, men kräver en stark teknisk förståelse och en helhetssyn på systemutveckling. Du behöver kunna ta strategiska beslut kring systemarkitektur, resonera kring integrationsstrategier och vara bekväm med att felsöka på en övergripande nivå.
Vem är du?
Vi tror att du är någon som brinner för automatisering och effektivisering. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med integrationer i olika former och är van att arbeta i större och mer komplexa systemmiljöer. Du har arbetat i kundnära roller och känner dig trygg i dialogen med beställare och verksamhet. Erfarenhet av databaser, datamodellering och SQL är meriterande.
Vi ser gärna att du:
Är en van programmerare - teknisk förståelse väger tyngre än specifikt språk
Har erfarenhet av integrationsarbete i komplexa system
Har god förståelse för systemutveckling och arkitektur
Trivs i en roll med helhetsansvar
Är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad
För att lyckas i rollen krävs det att du har en relevant universitetsexamen (t.ex. inom systemutveckling, datavetenskap eller ingenjörsområdet). Du måste behärska både svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Varför Multisoft?
Från första dagen får du en strukturerad onboarding med coaching, tydliga mål och kontinuerlig feedback som gör att du snabbt blir trygg i rollen. Här är det högt tempo och mycket energi, men också omtanke, gemenskap och en vilja att lyfta varandra. Hos oss på Multisoft får du mer än bara ett jobb - du får en möjlighet att växa och utvecklas i en miljö där ambition och gemenskap går hand i hand.
