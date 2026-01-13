Lösningsarkitekt inom bilddiagnostik
Avaron AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-01-13
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Solna
, Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior lösningsarkitekt med specialistkompetens inom bilddiagnostik till ett omfattande initiativ inom svensk sjukvård. Uppdraget är kopplat till utvecklingen av ett regionsgemensamt RIS/PACS och kräver ett starkt arkitekturstöd i en komplex verksamhetsmiljö med höga krav på informationssäkerhet, regelefterlevnad och samverkan mellan många intressenter.
Du kommer att bidra med strategisk och praktisk arkitekturkompetens i ett flerfasprojekt där lösningsval, integrationer och regelverk kring patientdata är centrala delar.
ArbetsuppgifterTa fram och förankra lösningsarkitektur för ett regionsgemensamt RIS/PACS inom bilddiagnostik.
Stötta projektets olika faser med arkitekturell analys, vägval och kvalitetssäkring av lösningsdesign.
Säkerställa att arkitekturen uppfyller relevanta lagar, regler och krav kopplade till patientdatahantering.
Bidra i samverkan med verksamhet och IT kring behovsbild, målarkitektur och tekniska avvägningar.
Vägleda kring integrationer och informationsflöden kopplade till bilddiagnostik.
KravMinst 12 års dokumenterad erfarenhet i rollen som lösningsarkitekt.
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom komplex offentlig verksamhet, specifikt sjukvårdssektorn.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av IT-arkitektur inom bilddiagnostik.
Dokumenterad erfarenhet av samt kunskap om lagar och regler för patientdatahantering.
MeriterandeMinst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete med DICOM-flöden.
Dokumenterad erfarenhet av att ha infört minst två nya tekniska lösningar i en komplicerad sjukvårdsmiljö.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030461-1787666". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Solna station (visa karta
)
169 68 SOLNA Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9682604