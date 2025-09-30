Lösningsarkitekt
2025-09-30
IT-avdelningen består av cirka 50 engagerade medarbetare, organiserade i tre enheter.
Tillsammans ansvarar vi för kommunens gemensamma IT-infrastruktur och levererar IT-tjänster till hela organisationen.
Vi arbetar både med att ge support i det dagliga, underhålla och vidareutveckla våra tjänster - samtidigt som vi är en strategisk partner i kommunens verksamhetsutveckling, där digitalisering är ett viktigt verktyg. Vi levererar våra IT-tjänster med stöd av agilt arbetssätt.
Nu söker vi en erfaren och drivande lösningsarkitekt till vår enhet Projektkontor IT. Vill du vara med och forma framtidens digitala lösningar och bidra till ett hållbart och smart samhälle genom att utveckla och designa effektiva IT-lösningar som gör skillnad - då är det här rollen för dig! Dina arbetsuppgifter
Som lösningsarkitekt hos oss får du en nyckelroll i att omsätta verksamhetens behov till hållbara tekniska lösningar. Du arbetar nära både verksamheten och IT-avdelningens olika team för att bidra till att våra system är robusta, skalbara och användarvänliga.
Du kommer att:
- Designa och dokumentera lösningsarkitektur för nya och befintliga system
- Delta i projekt och initiativ från idé till implementation
- Säkerställa att lösningar följer kommunens IT-strategi, säkerhetskrav och arkitekturprinciper
- Vara rådgivande i tekniska frågor och bidra till kompetensutveckling inom organisationen
- Ingå i teamet "Arkitektur och testledning" som en bland flera arkitekter och testledare Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet av att arbeta som lösningsarkitekt eller i liknande roll
- God förståelse för integrationslösningar, molntjänster och moderna arkitekturmönster
- Förmåga att kommunicera tekniska lösningar på ett pedagogiskt sätt till olika målgrupper
- Relevant akademisk utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
- God kommunikativ förmåga, skicklighet i att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande:
- Kunskap om informationssäkerhet och dataskydd (GDPR)
- Erfarenhet av att arbeta med ramverk såsom Arkitekturgemenskapen, TOGAF, ArchiMate, SAFe, Scrum, ITIL
- Erfarenhet av modelleringsverktyg, gärna Sparx Enterprise Architect
- Erfarenhet av offentliga upphandlingar
- Erfarenhet av agila arbetssätt
- Erfarenhet av förändringsledning
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet såsom intresse för och förmåga att ta ansvar, både för din egen arbetsinsats och för din del i teamets samlade resultat. I din roll kommer du att ha många kontakter och olika kontaktytor, både internt och externt, vilket ställer höga krav på att du har ett professionellt och ansvarsfullt förhållningssätt mot kollegor och leverantörer. Du är social och tycker om att ha kul på jobbet!
Den här anställningen kräver en utökad bakgrundskontroll, som genomförs innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Vad erbjuder Karlstads kommun?
Hos oss får du utföra samhällsviktiga, intressanta samt utvecklande arbetsuppgifter. Vi erbjuder dig trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar. Men du får också ta del av andra fina förmåner. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/ jobbahososs
Hos oss får du:
- Vara med och förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden"
- Trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar
- Möjlighet till distansarbete. Vi vill göra det enkelt för dig att kombinera arbetsliv och privatliv
- En centralt belägen arbetsplats
- Förmåner
- Flextid
Om Karlstads kommun
Kommunledningskontoret, som är den förvaltning som du kommer att tillhöra, arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun. Allt för en bra utveckling för oss som redan lever och bor här och för framtida Karlstadsbor. Vi är cirka 220 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar tillväxt, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vi arbetar bland annat med ekonomi, juridik, upphandling, HR, kommunikation och IT.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
