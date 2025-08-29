Lösningsarkitekt
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Det är mycket på gång hos oss! Migrationsverkets digitalisering innebär att vi formar om myndighetens it-miljö från grunden.
Just nu pågår bl.a. arbete med att möjliggöra en säker informationdelning mellan externa aktörer och Migrationsverket samt förutsättningarna att bygga en löst koppla arkitektur för hela Migrationsverkets mjukvaruarkitektur. Vi ska gå från en monolitisk arkitektur och många integrationspunkter till en löst kopplad arkitektur men synkroniserad integration. Det här kommer vi göra genom att bland annat införa en ny integrationsplattform, eller ett nytt tänk för hur vi genomför integration och upprätta en strömningsplattform för eventdriven arkitektur. Ett viktigt arbete som kommer påverka all utvecklingsverksamhet och externa aktörer.
Teamen på Migrationsverket som du kommer bli en del av arbetar med integration och strömningstjänster och är en central förutsättning för utvecklingsverksamhetens framtid. För att våra resterande team ska ha möjlighet att ta stora steg i modernisering och automatisering krävs dessa förmågor. Detta är kärnuppgiften för teamen!
Vi söker dig som med din gedigna erfarenhet vill vara med och påverka och bidra till samhällsnyttan. Du kan förvänta dig ett givande arbete i en omfattande, varierande och verksamhetsnära it-miljö.
I denna roll kommer du att:
Vägleda inför och under förändringsuppdrag
säkerställa att förändringar linjerar med verksamhetens behov och Migrationsverkets målbild för IT-arkitektur
ansvara för att ge förutsättningar för team och medarbetare att leverera lösningar som linjerar med verksamhetens behov i samklang med den arkitekturella målbilden vara med och utforma myndighetens framtida arkitektur för våra interna lösningar.
Du är trygg och stabil och har förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du anpassar dig till situationen och relaterar till andra på ett lyhört sätt. Vidare är du kommunikativ och lätt att samarbeta med. Du leder gärna andra vid behov och säkerställer att vi på ett effektivt sätt når våra gemensamma mål i tid. Du är också bra på att planera och organisera ditt arbete och har förmågan att prioritera rätt saker.
Du som går in i rollen som IT-arkitekt behöver ha
en akademisk utbildning inom it/datavetenskap eller en annan utbildning i kombination med för rollen relevant arbetslivserfarenhet
en förståelse för lösningsdesign, antingen via rollen som senior utvecklare, IT-arkitekt eller Tech Lead med hög involvering i dessa frågor
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, eftersom du behöver kunna ta del av och delge komplex information på dessa språk
Det är toppen om du även har erfarenhet av ledarskap i någon form.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Några av fördelarna med att arbeta på Migrationsverket är möjligheten att påverka och förändra. Vi erbjuder en lärande miljö och bra balans mellan arbete och fritid. Friskvårdbidrag och friskvårdstimme samt ersättning upp till 90 % av lönen vid föräldraledighet är några av våra fina förmåner.
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping eller Linköping. Det finns goda möjligheter till distansarbete och vi har flexibla kontorsarbetstider. Vi tillämpar individuell lönesättning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Har du frågor om rollen eller aktuell enhet kontakta rekryterande chef Görgen Sävhammar på gorgen.savhammar@migrationsverket.se
