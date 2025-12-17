Lösningsarkitekt
2025-12-17
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker lösningsarkitekter till Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen.
Migrationsverket genomgår ett omfattande förändringsarbete med fokus på digitalisering för effektivare processer och arbetssätt inom verksamheten.
Som lösningsarkitekt har du en viktig och spännande roll i att utforma digitala lösningar där du arbetar tätt med andra kompetenser inom systemutveckling, verksamhetsutveckling och lösnings- och verksamhetsarkitektur.
Arbetet innebär vidare att du inför och under förändringsuppdrag säkerställer målarkitekturer som möter verksamhetens behov och som linjerar med Migrationsverkets långsiktiga målbilder. Du kommer jobba med löpande arkitekturstöd/styrning under pågående utveckling. Vidare kommer du att genomföra analyser och ta fram utlåtanden som stöd inför verksamhetens beslut om investeringar i och förändringar av IT-lösningar.
Som medarbetare på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. Hos oss gör du skillnad och bidrar till samhällsnyttan, samtidigt som du får en trygg och stabil anställning.
Vem är du?
Du tar ansvar för dina uppgifter, arbetar strukturerat och driver dina processer vidare. Du fokuserar på värde och nytta som styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Vidare arbetar du bra med andra människor där du relaterar dig till dem efter våra värdeord mod, empati och tydlighet. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera värde för verksamheten. Utöver detta förstår du de fackmässiga aspekterna av ditt arbete och underhåller kontinuerligt din specialistkunskap. På det viset är du en kunskapsresurs för andra.
Vi söker dig som har
- Högskoleutbildning inom IT-området alternativt annan utbildning i kombination med kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet
- Flerårig erfarenhet av att ha arbetat med IT-arkitekturarbete i form av arkitekturmetoder, verktyg och processer
- Erfarenhet av modellering, exempelvis i modelleringsspråk som Archimate, UML
- God kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver inplacering i säkerhetsklass samt godkänd lämplighetsprövning av Migrationsverkets säkerhetsavdelning.
Krav på svenskt medborgarskap ställs för denna tjänst.
Det är meriterande om du har
- Certifieringar eller utbildningar inom arkitekturområdet, exempelvis TOGAF, CITA-x, DFK-CIA
- Erfarenhet av modellering med Sparx EA
- Erfarenhet av verksamhetsmodellering
- Erfarenhet av att hålla presentationer och att leda arbetsmöten
- Erfarenheter av uppdrags- och projektledning
- Erfarenhet från arbete inom en större organisation eller myndighet
Några av fördelarna med att arbeta på Migrationsverket är möjligheten att påverka och förändra.
Vi erbjuder en lärande miljö och bra balans mellan arbete och fritid. Friskvårdbidrag och friskvårdstimme samt ersättning upp till 90 % av lönen vid föräldraledighet är några av våra fina förmåner.
Läs mer om våra förmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html.
Upplysningar
Placeringsort: Flexibelt bland Migrationsverkets orter, företrädesvis Norrköping, Linköping eller Stockholm
Tjänsten: Tillsvidareanställning (provanställning 6 månader kan tillämpas)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Arbetstider: Kontorstid med flex
Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen kontakta enhetschef Johan Apelgren på johan.apelgren@migrationsverket.se
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast 11 januari 2026.
Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Johan Apelgren 010-4856184 Jobbnummer
9651002