Vi söker nu en Lösningsarkitekt till ett spännande uppdrag hos vår kund inom offentlig verksamhet i Linköping.
Möjlighet till distansarbete 3 dagar veckan.
Uppdraget beräknas pågå mellan 2025-09-15 och 2027-09-14. Det är 100% (heltid) under 2025, minskad omfattning from 2026 på 50-100%.
Uppdraget beräknas pågå mellan 2025-09-15 och 2027-09-14. Det är 100% (heltid) under 2025, minskad omfattning from 2026 på 50-100%.

Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Du kommer att ingå i arkitekturgrupperingen under ledning av kundens chefsarkitekt och bidra i leveransen av lösningsarkitektur mot ett större projekt. Projektet realiserar strategiskt viktiga frågor inom informationsdriven utveckling och syftar till att etablera ny teknik och nya metoder för att nyttiggöra data - både för den primära användningen i vården samt inom verksamhetsutveckling och forskning.
Ett viktigt fokus är också att bygga kompetens kring standardisering av hälsodata, där öppna vårddataplattformar och standarderna openEHR, Snomed CT och FHIR är centrala.
Projektet är ett innovationsprojekt som präglas av utforskande metodik samt tvärprofessionellt och organisationsöverskridande samarbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utarbeta lösningsförslag som harmoniserar med etablerade riktlinjer, policys och krav hos deltagande organisationer.
• Samarbeta med olika roller både inom och utanför organisationen för att nå projektets mål.
• Bidra med din expertis i en miljö som kombinerar innovation, standardisering och långsiktig kompetensuppbyggnad.
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har flerårig erfarenhet av lösningsarkitektur inom komplexa organisationer.
• Har god förståelse för informationshantering och dataarkitektur, gärna inom vård och hälsa.
• Är bekant med eller har erfarenhet av standarder som openEHR, Snomed CT och FHIR.
• Är van att arbeta tvärfunktionellt och kan navigera i miljöer med många intressenter.
• Har förmågan att omsätta verksamhetsbehov till tydliga arkitekturella lösningar.
• Är kommunikativ och trygg i att presentera och förankra dina lösningar.
Meriterande erfarenheter:
• Tidigare arbete inom offentlig sektor eller hälso- och sjukvårdsnära organisationer.
• Erfarenhet av innovationsprojekt eller projekt med stark forsknings- och utvecklingsinriktning.
• Medverkan i större IT-transformationer eller införande av nya plattformar.
• Kunskap om informationssäkerhet, dataskydd och regelverk (t.ex. GDPR) kopplat till datahantering.
• Erfarenhet av integration i komplexa IT-miljöer.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande och roliga aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under trevliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, och med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras kollektivavtal med Unionen.
