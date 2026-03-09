Lösningsarkitekt - Växjö kommun
2026-03-09
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö.
Vill du dela vår arbetsdag? Jobba för en bra dag. Varje dag.
Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden.
Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas tillsammans. Vill du vara en del av ett större sammanhang där du får vara med och göra verklig skillnad? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Växjö kommun har en bred och spännande verksamhet som på olika sätt berör alla oss som lever och verkar i kommunen. Verksamheten utvecklas kontinuerligt och nya tekniska lösningar är en viktig möjliggörare för denna utveckling.
Till vår arkitekt- och utvecklingsenhet på IT-avdelningen söker vi nu en lösningsarkitekt med utvecklarbakgrund som vill vara med och omvandla verksamhetsbehov till hållbara tekniska lösningar. Rollen passar dig som vill arbeta nära verksamheten, bidra till utvecklingen av nya digitala tjänster och vara med och forma framtidens lösningar för kommunens invånare.
Digitalisering är en central framgångsfaktor för kommunens utveckling. För att möta framtida behov utvecklar vi vår kompetens inom områden som AI, API:er, integrationer, sensorer och beslutsstöd. Med denna rekrytering stärker vi vår förmåga att snabbare omsätta verksamhetens behov till tekniska lösningar.
I rollen som lösningsarkitekt arbetar du nära verksamheten och fungerar som en brygga mellan behov och teknik. Rollen innebär att du står på två ben: dels att arbeta med lösningsdesign, krav och vägledning - dels att kunna bidra praktiskt i utvecklingsprojekt när det behövs.
Arbetet innebär bland annat att du:
• samarbetar nära verksamheten för att förstå behov och ta fram tekniska lösningsförslag
• tar fram och dokumenterar lösningsarkitektur samt kravspecifikationer
• säkerställer att lösningar harmonierar med kommunens referensarkitektur
• deltar tidigt i dialoger kring nya behov och digitala initiativ
• bidrar i utvecklingsprojekt genom prototyper, integrationer och automatiseringar
• arbetar med att tillgängliggöra och strukturera data på ett effektivt sätt
• vägleder verksamheten i tekniska vägval och lösningsdesign
Hos oss får du möjlighet att arbeta med många olika delar av kommunens verksamhet och bidra till lösningar som gör verklig nytta. Du får också möjlighet att påverka både tekniska lösningar och arbetssätt i en organisation som befinner sig i en spännande digital utveckling.
Du blir en del av en arkitektgrupp där ni tillsammans utvecklar både arbetssätt och tekniska riktningar, och där du får stöd att växa vidare i rollen.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta med lösningar som gör skillnad. Du har ett stort intresse för att förstå verksamhetens behov och omsätta dem till tekniska lösningar.
Du har en bakgrund som utvecklare och en förståelse för processen från behov till krav och färdig lösning. Du kan reflektera över olika lösningsalternativ och göra pragmatiska avvägningar kring vad som är rätt väg framåt i varje situation.
Vi ser att du har:
• kandidat- eller magisterutbildning inom systemvetenskap eller motsvarande kunskap
• minst två års erfarenhet av professionell systemutveckling
• erfarenhet av integrationer och arbete med olika typer av gränssnitt (API:er)
• förmåga att ta fram, dokumentera och förvalta tekniska lösningar
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av arbete som lösningsarkitekt
• erfarenhet av kravarbete och kravspecifikationer
• erfarenhet av integrationer, automatisering eller AI-tillämpningar
• erfarenhet av arbete i eller mot offentlig sektor
• erfarenhet av offentliga upphandlingarDina personliga egenskaper
Av andra beskrivs du som nyfiken, analytisk och strukturerad. Du stödjer dina kollegor på ett engagerat och pedagogiskt sätt och har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Du ser ständiga förbättringar och lärande som en naturlig del av arbetet. Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du bygger och underhåller goda relationer med både kunder och leverantörer och har ett serviceinriktat förhållningssätt i samarbetet med andra.
Växjö kommun strävar efter att spegla samhället omkring oss och vi ser därför gärna sökande från alla delar av samhället som kan bidra till en bred mångfald i organisationen.
Låter detta som en roll för dig?
Välkommen med din ansökan med CV senast den 29 mars. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen genomförs av Chefspoolen på uppdrag av Växjö kommun. Alla frågor kring tjänsten hanteras därför av oss.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Pontus Lindekrantz på 072 148 25 79
Känner du igen dig i delar av rollen men inte allt? Tveka ändå inte att höra av dig - vi berättar gärna mer. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
