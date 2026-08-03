Kock till Vemdalen - heltid året runt
KBK Vemdalen AB / Kockjobb / Härjedalen Visa alla kockjobb i Härjedalen
2026-08-03
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Är du en kock som brinner för riktigt bra mat och vill vara med och bygga något långsiktigt? Då kan det här vara jobbet för dig.
Björns Kök är en året-runt-öppen restaurang mitt i Vemdalen By. Sedan vi öppnade har responsen varit fantastisk och vi fortsätter att utveckla både restaurangen och upplevelsen för våra gäster. Vår ambition är att skapa Vemdalens självklara mötesplats – en restaurang dit både lokalbor och besökare gärna återvänder, oavsett årstid.
Vägg i vägg ligger KBK Arena där vi arrangerar konserter, företagsevent och andra arrangemang under året. Vi bygger långsiktigt och vill skapa ett kök där både maten och människorna får utvecklas.
Nu söker vi en kock som vill vara med på den resan.
Vi söker både dig som är ny i yrket och vill utvecklas, och dig som har många års erfarenhet. För oss är inställningen viktigare än antalet år i köket. Vi vill ha någon som gillar att laga mat med kvalitet, tar ansvar och trivs med att arbeta tillsammans med andra.
Hos oss får du arbeta nära kökschefen i ett kök där vi lagar mat från grunden och där vi ständigt vill bli bättre. Vi gillar nya idéer, högt tempo när det behövs och ett arbetsklimat där man hjälper varandra.
Vi tror att du:
Brinner för matlagning och vill utvecklas.
Tar ansvar och ser vad som behöver göras.
Trivs i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten.
Är en lagspelare med positiv inställning.
Låter det här som något för dig?
Skicka ett mejl till kontakta+kock@bgavideo.com
och berätta lite om dig själv. Bifoga gärna ditt CV om du har ett – men det viktigaste är att vi får veta vem du är.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan.
PS. Är du inte ute efter en heltidstjänst? Hör gärna av dig ändå. Oavsett om du vill arbeta extra, säsongsvis eller bara tillbringa mer tid i fjällen är vi öppna för att hitta en lösning tillsammans med rätt person. 💜 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
E-post: kontakta+kock@bgavideo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KBK Vemdalen AB
(org.nr 559492-5702), https://bjornskok.se/
Åsgatan 2 (visa karta
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846 71 VEMDALEN Arbetsplats
Björns Kök Jobbnummer
10020422