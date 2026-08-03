Ompack / orderplock med truck | Lernia | Tingsryd

Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Tingsryd
2026-08-03


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Är du noggrann, gillar att arbeta fysiskt och trivs i ett mindre team? Vill du jobba med ompack, orderplock samt viss truckkörning på ett mindre och välorganiserat lager i Tingsryd? Då har du hittat rätt!

Publiceringsdatum
2026-08-03

Om tjänsten
I rollen arbetar du huvudsakligen med ompaketering av företagets produkter i en liten och trivsam grupp vid en fast station. Vid vissa tillfällen behövs förstärkning på lagret med orderplock med hjälp av ledstapeltruck. Plocklagret är relativt litet, vilket gör att du snabbt får bra överblick och blir en viktig del av teamet. Det förekommer lyft på högre höjder. Truckvana krävs!
Då du kommer arbeta tillsammans i ett mindre team är det viktigt att gruppen hjälper varandra och struktur, ansvar och god arbetsmoral är viktigt.
Om dig
Vi tror att du är en praktiskt lagd person som gillar att arbeta fysiskt och få saker gjorda. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett mindre team där alla bidrar. Du har någon form av lagererfarenhet och känner dig bekväm med truckkörning.
Formell kompetens

Giltigt truckkort A + B

Tidigare erfarenhet av orderplock, lagerarbete eller motsvarande

Grundläggande kunskaper i svenska, muntligt och skriftlig

Dina personliga egenskaper
Trivs i ett fysiskt arbete

Har god samarbetsförmåga och är pålitlig

Flexibel och anpassningsbar till varierande arbetsuppgifter

Initiativtagande med hög arbetsmoral

Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Arbetstid: Dagtid
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med närvaro över hela landet. Vi förmedlar uppdrag och rekryteringslösningar till många olika branscher och hjälper dig utveckla din kompetens och karriär, både kortsiktigt och långsiktigt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.vaxjo@lernia.se. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8162392".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Tingsryds Kommun (visa karta)
362 30  TINGSRYD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
10020412

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