75 % tjänst ledig i nytt team i Karlsborg
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlsborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlsborg
2026-08-03
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AssistansExperten i Norden AB i Karlsborg
, Askersund
, Laxå
, Tidaholm
, Linköping
eller i hela Sverige
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör. Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll. AssistansExperten ́s värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Välkommen till AssistansExperten! Vi söker nu en personlig assistent på 75 % till ett nytt spännande uppdrag i Karlsborgs kommun. Vi strävar efter att skapa en trygg och meningsfull miljö för våra kunder där varje medarbetare är en viktig del av vår verksamhet. Om du är en empatisk person som brinner för att hjälpa andra och vill vara en del av ett engagerat team, kan detta vara möjligheten för dig!
Om rollen
I rollen som personlig assistent kommer du att arbeta i en hemmiljö där du bistår med olika uppgifter för att underlätta vardagen för vår kund. Ditt arbete kommer att vara både praktiskt och omvårdande, vilket innebär att du får möjlighet att göra en verklig skillnad i någon annans liv. Vi söker en person som är pålitlig, ansvarsfull och kan bidra till en positiv atmosfär i hemmet. Om du har en flexibel inställning och är beredd att ta egna initiativ, är du den vi söker!Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
För att trivas i denna roll ser vi gärna att du har följande kvalifikationer:
Obligatoriska krav:
Körkort B – du behöver vara bekväm med att köra olika personbilar.
Flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av vård eller assistans är en fördel men inte ett krav.Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att utföra en mängd olika arbetsuppgifter, som inkluderar men inte är begränsade till:
Enklare hushållssysslor, såsom städning och matlagning.
Lättare trädgårdsarbete.
Personlig omvårdnad, inklusive hjälp med hygien, påklädning och uppstigning.
Vi söker en person som kan bidra till en trygg och respektfull miljö, där engagemang och ansvarstagande är avgörande.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Arbetstider: Dygns pass 16:00 till dagen efter 16:00 med väntetid 6 timmar på natten. Arbetet sker enligt ett rullande schema med dygns pass, vilket innebär att du kommer att ha cirka 7st arbetspass/ månad.
Tillträde: Omgående!
Anställningsvillkor: Så länge assistansuppdraget varar 75% tjänst.
Vid arbete hos äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Arbete i hemmet hos äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning omfattas av registerkontroll enligt Lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Lagen gäller från och med den 1 mars 2026. I stöd av lagen har vi som företag en policy att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställning. Registerkontrollen genomförs som ett sista steg i rekryteringsprocessen och utgör en del av vår samlade lämplighetsbedömning. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Passar du in på det vi söker? Vill du vara med och verkligen göra skillnad för en annan människa? Skicka då in din ansökan snarast, intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144)
546 91 VÄSTRA GÖTALAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AssistansExperten Kontakt
Rekryterare
Caroline Nogelius caroline@assistansexperten.se 0720927201 Jobbnummer
10020413