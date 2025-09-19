Lönespecialist på heltid!
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och är intresserad av löneadministration och ekonomi!
Vi söker nu två engagerade och ansvarsfulla personer som vill arbeta heltid som Lönespecialister. Du kommer att ingå i ett team med drivna kollegor och bidra till att säkerställa att löneprocessen fungerar korrekt, effektivt och enligt gällande regelverk. Som Lönespecialist kommer du att arbeta i ett team där ni tillsammans ansvarar för löpande lönearbete med särskilt fokus på hantering av traktamente. Du kommer att ha både administrativa och kommunikativa arbetsuppgifter och bidra till att hålla hög kvalitet i processer och rutiner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
• Registrering av traktamente i tid- och lönesystemet HRM.
• Hantering och granskning av utlägg och reseräkningar enligt företagets policy.
• Kvalitetssäkring av underlag och rapportering.
• Kontakt med medarbetare och chefer i lönerelaterade frågor via ärendehanteringssystem samt telefon.
• Samarbete med interna och externa parter.
Tjänsten är på heltid måndag till fredag med start omgående och sträcker sig sex månader framåt med chans till förlängning. Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer bli anställd av oss på StudentConsulting, men arbeta hos vår kund på deras kontor i Solna.
DETTA SÖKER VI
• Grundläggande lönekompetens och erfarenhet av löneadministration.
• Erfarenhet av arbete med stora informationsmängder och granskning är meriterande.
• Förmåga att tolka och tillämpa lagar, regler och avtal inom löneområdet.
• Erfarenhet av traktamente är meriterande.
• God system- och datorvana, samt goda kunskaper i Excel.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har förmåga att arbeta självständigt. Du är serviceminded, lösningsorienterad och har en god kommunikativ förmåga.
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka inte att ansöka redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
