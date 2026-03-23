Lönespecialist
2026-03-23
Till en av våra kunder söker Recruitive nu en självgående Lönespecialist för ett långsiktigt uppdrag. Rollen är placerad på ett kontor centralt i Stockholm, med möjlighet att arbeta hemifrån några dagar i veckan.
Om rollen
I rollen som Lönespecialist kommer du att ansvara för hela löneprocessen i Crona Lön. Till en början arbetar du mot ett bolag med cirka 900 anställda, med möjlighet att successivt ta ansvar för fler bolag inom koncernen. Du blir en viktig nyckelperson i lönefunktionen och arbetar självständigt med hög kvalitet och struktur.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Självständigt hantera lönekörningar i Crona Lön
Ansvara för hela löneprocessen från start till slut
Hantera avvikelser, kontroll och kvalitetssäkring av löner
Vara stöd till chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor
På sikt ta ansvar för fler bolag inom organisationen
Vi söker dig som
Har gedigen erfarenhet av lönearbete och måste ha arbetat i Crona Lön
Är trygg, strukturerad och självgående i hela löneprocessen
Trivs i en roll med stort eget ansvar
Är lösningsorienterad och kvalitetsmedveten
Söker en långsiktig heltidstjänst
Praktisk information
Omfattning: Heltid
Start: Omgående, senast 7 april
Placering: Centrala Stockholm (hybridarbete möjligt)
Lön: 43 000 kr/månadSå ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
