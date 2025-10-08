Lönespecialist
Har du gedigen erfarenhet av hela löneprocessen och vill arbeta flexibelt i ett växande bolag med nordisk närvaro? Då kan detta vara konsultuppdraget för dig!
Vi söker nu en erfaren Lönespecialist till vår kund - ett väletablerat internationellt bolag inom service- och tjänstesektorn. Uppdraget startar initialt på en deltid om 50-70% (omfattningen kan justeras efter behov) och kommer löpa under en period framåt.
Ansvarsområden
Som Lönespecialist kommer du att vara nyckelpersonen för att säkerställa en korrekt och effektiv löneprocess. Du förväntas vara självgående och ha ett starkt helhetsperspektiv över lön och administration.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ansvar för hela löneprocessen från registrering till utbetalning och rapportering.
Säkerställa korrekt tillämpning av flertalet kollektivavtal.
Hantera löner och transaktioner för flera bolag.
Aktivt arbeta med lönesystem och integrationer vid behov, till exempel vid sammanslagning eller onboarding av nya bolag.
Löpande avstämningar och rapportering kopplat till lön.
Stödja organisationen med lönerelevanta frågor.Kvalifikationer
Gedigen och flerårig erfarenhet av att självständigt hantera hela löneprocessen.
Mycket god kunskap och erfarenhet av att tillämpa flera olika kollektivavtal.
Van att arbeta i flera bolagsstrukturer samtidigt.
Mycket god systemvana och intresse för systemfrågor, t.ex. integrationer.
Erfarenhet av lönesystemet HRM Software är en stor fördel, men inget krav.
Som person är du:
Driven och självgående meed en förmåga att se helheten.
Strukturerad och ansvarstagande.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
