Butikssäljare till Arnemarks Köttservice i Boden

Northern Skill AB / Butikssäljarjobb / Boden
2026-06-09


Visa alla butikssäljarjobb i Boden, Luleå, Älvsbyn, Piteå, Kalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Northern Skill AB i Boden, Luleå, Älvsbyn, Piteå, Kalix eller i hela Sverige

Är du serviceinriktad, självgående och har ett genuint intresse för livsmedel? Vill du bli ansiktet utåt för en växande lokal verksamhet som levererar kött av högsta kvalitet? Då kan detta vara jobbet för dig!
Arnemarks Köttservice är ett lokalt företag med rötterna i Norrbotten som arbetar med styckning, förädling och försäljning av kött från lokala bönder. Genom noggrant utvalda råvaror och ett starkt fokus på kvalitet har företaget byggt upp ett mycket gott rykte bland sina kunder. Företaget driver idag köttbutiker och säljer kött från Norr- och Västerbotten med stort fokus på service, kvalitet och kundupplevelse.
Nu söker vi en Butikssäljare till butiken i Boden med start redan i Juli.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Om tjänsten
Som butikssäljare hos Arnemarks Köttservice kommer du att ha en central roll i verksamheten. Du arbetar ofta självständigt i butiken och ansvarar för att kunderna får ett professionellt, trevligt och välkomnande bemötande.
Du blir företagets ansikte utåt och en viktig del i att skapa den positiva kundupplevelse som verksamheten är känd för.

Arbetsuppgifter
Driva den dagliga verksamheten i butiken

Ta emot och hjälpa kunder

Ge service och vägledning kring produkter

Försäljning och kassahantering

Beställningar och påfyllning av varor

Säkerställa ordning, kvalitet och trivsel i butiken

Arbeta självständigt och ta ansvar för butikens dagliga drift

Vi söker dig som

Är serviceinriktad och tycker om att möta människor

Har ett positivt förhållningssätt och alltid möter kunder med ett leende

Är självgående och trivs med att ta eget ansvar

Har erfarenhet av arbete inom livsmedel

Har god känsla för försäljning och kundservice

Är strukturerad och ansvarstagande

Det är meriterande om du tidigare har arbetat i butik eller med försäljning.
Vi erbjuder
Hos Arnemarks Köttservice blir du en del av ett företag som brinner för kvalitet, lokala råvaror och nöjda kunder. Här får du möjlighet att arbeta i en familjär verksamhet där dina insatser gör skillnad varje dag.

Tjänst med start 1 juli

6 månaders provanställning

Goda möjligheter till fortsatt anställning för rätt person

Lön enligt gällande kollektivavtal och villkor inom livsmedelsbranschen

Trygga arbetstider och en bra balans mellan arbete och fritid

Arbetstider
Tisdag–Fredag: 08:00–17:00 Lördag: 11:00–15:00
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till Arnemarks Köttservice i Boden!
Ansökan Northern Skill är det personliga rekryteringsföretaget med norrländska som koncernspråk. Vi är mer intresserade om vem du är - än hur duktig du är på skriva CV.
Har du inte världens snyggaste CV så kan du alltid presentera dig genom fritext i ansökan, en kort video - eller varför inte slå en signal! Vi hörs!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7851619-2044397".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Northern Skill AB (org.nr 559450-6346), https://jobb.northernskill.se
Kopplingsvägen 12 (visa karta)
961 38  BODEN

Arbetsplats
Northern Skill

Jobbnummer
9955677

Prenumerera på jobb från Northern Skill AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Northern Skill AB: