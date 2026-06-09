Butikssäljare till Arnemarks Köttservice i Boden
Northern Skill AB / Butikssäljarjobb / Boden Visa alla butikssäljarjobb i Boden
2026-06-09
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, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad, självgående och har ett genuint intresse för livsmedel? Vill du bli ansiktet utåt för en växande lokal verksamhet som levererar kött av högsta kvalitet? Då kan detta vara jobbet för dig!
Arnemarks Köttservice är ett lokalt företag med rötterna i Norrbotten som arbetar med styckning, förädling och försäljning av kött från lokala bönder. Genom noggrant utvalda råvaror och ett starkt fokus på kvalitet har företaget byggt upp ett mycket gott rykte bland sina kunder. Företaget driver idag köttbutiker och säljer kött från Norr- och Västerbotten med stort fokus på service, kvalitet och kundupplevelse.
Nu söker vi en Butikssäljare till butiken i Boden med start redan i Juli. Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som butikssäljare hos Arnemarks Köttservice kommer du att ha en central roll i verksamheten. Du arbetar ofta självständigt i butiken och ansvarar för att kunderna får ett professionellt, trevligt och välkomnande bemötande.
Du blir företagets ansikte utåt och en viktig del i att skapa den positiva kundupplevelse som verksamheten är känd för.Arbetsuppgifter
Driva den dagliga verksamheten i butiken
Ta emot och hjälpa kunder
Ge service och vägledning kring produkter
Försäljning och kassahantering
Beställningar och påfyllning av varor
Säkerställa ordning, kvalitet och trivsel i butiken
Arbeta självständigt och ta ansvar för butikens dagliga drift
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och tycker om att möta människor
Har ett positivt förhållningssätt och alltid möter kunder med ett leende
Är självgående och trivs med att ta eget ansvar
Har erfarenhet av arbete inom livsmedel
Har god känsla för försäljning och kundservice
Är strukturerad och ansvarstagande
Det är meriterande om du tidigare har arbetat i butik eller med försäljning.
Vi erbjuder
Hos Arnemarks Köttservice blir du en del av ett företag som brinner för kvalitet, lokala råvaror och nöjda kunder. Här får du möjlighet att arbeta i en familjär verksamhet där dina insatser gör skillnad varje dag.
Tjänst med start 1 juli
6 månaders provanställning
Goda möjligheter till fortsatt anställning för rätt person
Lön enligt gällande kollektivavtal och villkor inom livsmedelsbranschen
Trygga arbetstider och en bra balans mellan arbete och fritid
Arbetstider
Tisdag–Fredag: 08:00–17:00 Lördag: 11:00–15:00
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till Arnemarks Köttservice i Boden!
Ansökan Northern Skill är det personliga rekryteringsföretaget med norrländska som koncernspråk. Vi är mer intresserade om vem du är - än hur duktig du är på skriva CV.
Har du inte världens snyggaste CV så kan du alltid presentera dig genom fritext i ansökan, en kort video - eller varför inte slå en signal! Vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7851619-2044397". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northern Skill AB
(org.nr 559450-6346), https://jobb.northernskill.se
Kopplingsvägen 12 (visa karta
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961 38 BODEN Arbetsplats
Northern Skill Jobbnummer
9955677