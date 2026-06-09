Socionom till teamet vid öppenvården
Nordmalings kommun / Socialsekreterarjobb / Nordmaling Visa alla socialsekreterarjobb i Nordmaling
2026-06-09
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Örnsköldsvik
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Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen i Nordmalings kommun består av 35 medarbetare och är sedan januari 2024 också ansvarig för verksamhet åt Bjurholms kommun. Verksamheten är indelad i fem verksamhetsområden (VO), Barn, unga & familj, Vuxen, Öppenvård, Stöd & Omsorg samt Ledning & stöd.
Vi arbetar för att skapa en hållbar socialtjänst som tillvaratar barns rättigheter. Vi har ett styrkebaserat förhållningssätt och strävar efter delat beslutsfattande i vårt arbete. Hos oss får du vara med och bygga framtidens socialtjänst i en mindre kommun med stora möjligheter!
Hos oss får du;
Ett meningsfullt arbete där du får göra skillnad
En utvecklande arbetsmiljö med fokus på lärande och kvalitet
Erfarna kollegor och goda möjligheter till kompetensutveckling
Nära och tillgänglig arbetsledning
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Rollen och arbetsuppgifterna
Som socionom i öppenvården kommer du i huvudsak möta barn och deras föräldrar. Där erbjuds stöd, behandling och samtal för att tillsammans skapa hållbara förändringar i vardagen. Du kommer även att vara öppenvårdens representant i HLT förskola (Hälsa, lärande, trygghet) och i Familjecentralens lokala arbete.
I öppenvården arbetar du både självständigt och i team för att nå uppsatta mål. Uppdragen kommer främst från handläggare på myndighet, men även via serviceinsats (råd och stöd), där enskilda själva kontaktar öppenvården. Arbetet grundar sig i ett styrkebaserat förhållningssätt, där du strävar efter att frigöra enskilda och gruppers egna resurser. Du arbetar också aktivt för att de vi möter ska vara så delaktiga de kan bli - utifrån respekt för enskildas integritet och självbestämmanderätt.
Öppenvården samverkar och har goda samarbeten med andra aktörer i närområdet. Inte minst med skolan där öppenvården har representanter i skolsocialt team (SST), HLT förskola och HLT skola (Hälsa, lärande, trygghet). På familjecentralen i Nordmaling är öppenvården en viktig del i verksamhetens helhet. Inom öppenvården ansvarar vi även för att hålla i föräldrautbildningen ABC (Alla Barn i Centrum) samt erbjuda råd & stödsamtal och samarbetssamtal.Publiceringsdatum2026-06-09Profil
De krav vi har för att du ska arbeta som socionom inom öppenvården är att du har en socionomexamen och tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg som är av relevans för socialtjänstens verksamhetsområden.
B-körkort krävs.
Meriterade för tjänsten är:
kunskap och erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete
kunskap och erfarenhet av att utföra familjeorienterade interventioner
kunskap och erfarenhet om styrkebaserade förhållningssätt och metoder
kunskap och erfarenhet inom NPF och yngre barns behov och anknytning
kunskap och erfarenhet av arbete med våld i nära relationer
Personliga egenskaper/förmågor som är viktiga för att klara av rollen är att;
du har ett professionellt förhållningssätt och är trygg i din person, du kan variera ditt förhållningssätt utifrån aktuell situation och vad uppdraget kräver.
du är självgående genom att du tar ansvar för ditt uppdrag och att arbeta målinriktat. Du gör upp en plan och arbetar strukturerat och aktivt för att komma framåt i dina processer.
din förmåga att vara flexibel gör att du är trygg i situationer där även stor osäkerhet kan föreligga och att du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter.
du är uthållig och förblir motiverad och arbetar på framåt, trots svårigheter eller bakslag.
du har en god samarbetsförmåga. Du är lyhörd och tydlig och arbetar bra i samarbete med andra människor.
du har en pedagogisk insikt - du har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och kan förmedla ditt budskap till mottagaren.
Anställningen
Arbetstiderna är måndag–fredag kl. 8.00–17.00 med möjlighet till flex. Kvällsarbete förekommer. Schemat kan under perioder komma att anpassas utifrån klientens behov, vilket i så fall sker i samråd med ledning.
Registerutdrag ur Polisens misstanke- och belastningsregister krävs inför anställning.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Nordmalings kommun har du även flera förmåner och erbjudanden. Läs mer om dem på vår hemsida; Våra förmåner
Välkommen med din ansökan!
Om Nordmalings kommun
Nordmalings kommun har cirka 700 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till dem som bor och verkar i Nordmaling. Omkring 6 900 invånare samt företagare och fastighetsägare är beroende av vårt arbete. Vi ansvara för barnomsorg, skola och äldreomsorg, men också för samhällsplanering, gata/park, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid och mycket mer.
Nordmaling har ett attraktivt läge vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid - för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna! Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på Mitt Nordmaling
Annonsering
Nordmalings kommun gör val av annonsplats och rekryteringsstöd vid varje rekrytering och kontaktar de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats och rekryteringsstöd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordmalings Kommun
(org.nr 212000-2536), http://www.nordmaling.se
Kungsvägen 41 (visa karta
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914 32 NORDMALING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor omsorg, IFO, Barn, unga och familj Kontakt
Verksamhetschef
Evelina Sjögren evelina.sjogren@nordmaling.se 070-2877615 Jobbnummer
9955664