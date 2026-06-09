Kundsupportspecialist med helhetsansvar och internationell samverkan
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Umeå Visa alla maskiningenjörsjobb i Umeå
2026-06-09
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Vill du ha en nyckelroll där kundupplevelsen står i fokus? Som kundsupportspecialist blir du länken mellan företaget och dess kunder, där du ansvarar för att leverera förstklassig service och hantera allt från teknisk support och orderadministration till betalningsfrågor. Med ett lösningsorienterat arbetssätt säkerställer du att varje ärende drivs i mål på bästa sätt. Ansök redan idag – vi arbetar med löpande urval och önskar tillsätta tjänsten omgående!Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
I rollen som kundsupportspecialist blir du en viktig del av verksamheten där du dagligen samarbetar med kollegor inom försäljning, drift, supply chain och eftermarknad för att skapa den bästa möjliga kundupplevelsen. Du fungerar som en central kontaktpunkt och tar ett helhetsansvar för kundärenden – från första kontakt till färdig lösning. Med ett starkt kundfokus, ett proaktivt arbetssätt och en förmåga att hitta lösningar även i komplexa situationer säkerställer du att både kunder och interna intressenter får snabb, professionell och kvalitativ support.
Din vardag präglas av varierande arbetsuppgifter där du hanterar frågor kopplade till order, teknisk support, betalningar och eftermarknadstjänster. Tillsammans med interna team och externa samarbetspartners koordinerar du effektiva lösningar och driver ständigt förbättringar som stärker kundresan, ökar kundnöjdheten och bidrar till långsiktiga relationer.
För att lyckas i rollen är du serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk miljö med många kontaktytor. Du är kommunikativ, samarbetsvillig och tar eget ansvar för att driva frågor framåt. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och motiveras av att arbeta i en utvecklingsinriktad organisation med fokus på ständiga förbättringar.Dina arbetsuppgifter
Besvara inkommande samtal och mejl
Lösa tekniska problem och produktfrågor
Registrera och följa upp ärenden i supportsystemet
Ge rådgivning kring tjänsteutbudet
Agera länk mellan kund och interna avdelningar
Vi söker dig som
Har en avslutad gymnasieexamen, gärna inom tekniskt område
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift, då både språken
Har god datavana och goda kunskaper inom Office-paketet
Det är meriterande om du har
En teknisk eftergymnasial utbildning
Erfarenhet av CRM-system
Anknytning/bor i Umeå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USYUNT". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Götgatan 1 (visa karta
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903 27 UMEÅ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9955665