Lönekonsult till löneavdelningen - Karlskrona kommun - Ekonomiassistentjobb i Karlskrona

Karlskrona kommun / Ekonomiassistentjobb / Karlskrona2021-04-08Lönekonsult till löneavdelningenKommunens verksamhet är idag uppdelad i nio förvaltningar och en av dessa är drift- och serviceförvaltningen som förser Karlskrona kommun med viktig samhällsservice samt intern service till kommunens förvaltningar. Löneavdelningen, som ingår i drift- och serviceförvaltningen, är inne i ett spännande utvecklingsskede. Vill du vara med på vår resa?Löneavdelningen har idag 19 medarbetare, lönekonsulter och systemförvaltare.Vi ansvarar för kommunens 8000 löner. Vi behöver nu förstärka vår avdelning med en lönekonsult.2021-04-08Du kommer tillsammans med övriga lönekonsulter sköta det operativa lönearbetet för samtliga förvaltningar och enheter inom kommunen. Som lönekonsult arbetar du i team med alla steg i löneprocessen. Du arbetar med att kontrollera och bearbeta löneunderlag utifrån målet rätt lön till rätt person i rätt tid.Som lönekonsult arbetar du också med stödjande och konsultativa insatser till främst chefer. Du kommer också att sitta i vår telefonsupport, hålla utbildningar och på bästa sätt vara ett stöd gällande personal- och lönesystems funktioner samt i lön- och avtalsfrågor. Arbetet innehåller också många externa kontakter med t ex Försäkringskassan och Skatteverket.En annan viktig del i arbetet är att bidra till ständiga förbättringar med verksamheternas behov i fokus.Du ska ha eftergymnasial examen med relevant inriktning mot lön, alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Gärna flera års erfarenhet från det löneadministrativa området inom kommun eller region. Du har också goda kunskaper om arbetsrättslig avtalstillämpning, och särskilt goda kunskaper om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. Eftersom rollen innebär många olika kontakter är det ett krav att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. God vana av att arbeta med Officepaketet.Du är noggrann, har förmåga att prioritera samt är stresstålig. Som person är du en god analytiker som är bra på att felsöka, se sammanhang och kunna lösa komplexa frågor och problem.Du är serviceinriktad vilket innebär att du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, och du har en god empatisk förmåga. Du kan också snabbt sätta dig in i någon annans situation och perspektiv.Din pedagogiska förmåga och förståelse för andra människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap är god liksom din samarbetsförmåga där du kan relatera till andra på ett lyhört sätt..Du tycker om att ta ansvar men förstår samtidigt vikten av samarbete och att teamet ska lyckas med sin uppgift. Arbetet kräver noggrannhet och analytisk förmåga samt hög integritet. Du har en vilja att påverka och utveckla.Vi arbetar för att ha starkt kundfokus och ett professionellt bemötande. I rollen som lönekonsult är det viktigt att vara strukturerad och kunna prioritera sin dag rätt då arbetet delvis är styrt efter olika tidsgränser.Om anställningenHeltid, tillsvidareanställning. Tillträde efter överenskommelse.Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.Enhetschef Agneta Samuelsson 0455-303074Facklig företrädareNicklas Lundström, Vision, 0455-303261Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.Karlskrona kommun har vi rökfri arbetstid.Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler ochmarknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Du är välkommen med din ansökan tillsammans med meritförteckning, referenser och löneanspråk senast den 24 april 2021. Tjänsten söks via kommunens rekryteringssystem, se länk nedan.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-04-24Karlskrona kommun5678222