Lönekonsult till Järfälla kommun
2025-08-13
Nu söker vi en lönekonsult till Löneenheten i Järfälla kommun!
Enheten är en del av HR-avdelningen på Kommunstyrelseförvaltningen och består av en lönechef, tio lönekonsulter, två systemförvaltare och en administratör. I enhetens uppdrag ingår att stötta alla kommunens verksamheter med löneadministration, ge support och svara på lönerelaterade frågor.
Vi tycker det är viktigt att vi trivs på jobbet och som medarbetare har du flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
I din roll som lönekonsult arbetar du med allt lönberedande arbete, från ax till limpa. Vi arbetar i lönesystemet Personec P, samt i andra stödsystem relaterade till HR och lön. Du kommer även utföra lönesupport till medarbetare och chefer genom att svara på mejl och telefonsamtal.
I rollen ingår även att vara delaktig i att kvalitetssäkra och följa upp avvikelser i löneprocessen, samt bidra i projekt för utveckling- och effektiviseringsarbete inom Löneenheten.
Beroende på vad du har för tidigare erfarenheter och vad du har för intresse kommer du ha ett delat ansvar för något av de specialistområden som vi jobbar med, vilket kan vara till exempel central lönerevision, rapportera tjänstepensioner eller hantera ekonomirelaterade uppgifter.Kvalifikationer
I grunden har du en yrkesutbildning som löneadministratör/lönespecialist eller innehar annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har arbetat med kvalificerat lönearbete och har goda kunskaper om hela löneprocessen. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Vi arbetar mestadels digitalt så det är viktigt att du har god IT-vana och förmåga att lära dig nya system. Det är även meriterande om du har arbetat i Personec P eller med löneadministration i en kommun tidigare.
Vidare är du självgående och kan hitta lösningar på problem som uppstår. Du har ett stort engagemang och drivs av att arbeta med ständiga förbättringar. Då vi har många kontaktytor och rollen innehåller ett stort mått av service behöver du ha en god kommunikationsförmåga och kunna förmedla information på ett professionellt och pedagogiskt sätt, anpassat till mottagaren.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du är bra på att planera och strukturera ditt arbete. Du är trygg i dig själv och trivs med att arbeta under kontinuerlig förändring och i stundtals högt tempo. Då vi är ett stort team som behöver ha ett tätt samarbete bör du även vara en lagspelare.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför arbetspsykologiska tester vid denna rekrytering.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller och säkerhetskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller och säkerhetskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272191". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Kontakt
Lönechef
Jennie Köhlman Jennie.Kohlman@jarfalla.se Jobbnummer
9457372