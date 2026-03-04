Lönekonsult
JobBusters AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JobBusters AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Din nya roll
Är du en noggrann och självständig lönekonsult som trivs i en dynamisk miljö? Nu har du chansen att bidra till ett stort digitaliseringsprojekt inom HR och Lön hos en av Sveriges mest betydelsefulla infrastrukturoperatörer. Vi söker just nu 3 stycken lönekonsulter som vill vara med och säkerställa effektiva och korrekta löneprocesser, samtidigt som ni deltar i verksamhetsutveckling och digitalisering.
Organisationen befinner sig i en kraftig tillväxtfas och behöver stärka sin löneadministration. Som lönekonsult får du en central roll där du ansvarar för löpande lönehantering, kvalitetssäkring och support till chefer och medarbetare. Du blir en viktig del i att säkerställa smidiga processer och korrekt löneutbetalning, samtidigt som du får möjlighet att bidra till utvecklingen av digitala lösningar.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Löpande löneadministration med manuella löneunderlag
Kvalitetssäkring av tidrapporter
Hantering och attestering av reseräkningar
Kontering av fakturor
Utfärdande av olika typer av intyg och rekvisitioner
Administration av förmånsbilar och löneväxling
Support och rådgivning till chefer och medarbetare kring tidrapportering och lönefrågor
Aktivt delta i digitalisering och verksamhetsutveckling
Självständigt tolka och verkställa lönehantering enligt gällande lagar, kollektivavtal och interna riktlinjer
Företagspresentation
Vår kund säkerställer att det svenska kraftsystemet är hållbart, säkert och effektivt - idag och i framtiden. Här får medarbetare bidra med sin expertis i en viktig samhällsfunktion, utvecklas i en dynamisk miljö och påverka hur Sverige får sin elförsörjning.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Kundens kontor i Sundbyberg. Distansarbete kan förekomma upp till 50 % av arbetstiden. Exakt omfattning beslutas i samråd med beställaren enligt verksamhetens behov och kan komma att justeras under uppdragstiden. Start: Enligt överenskommelse. Slut: 2027-04-30, med möjlighet till förlängning upp till 1 år. Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Övrig information: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs innan start. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av självständigt arbete med löneadministration, där arbetet har innefattat hela löneprocessen, såsom registrering av tider, beräkning av löner, rapportering till myndigheter och hantering av förmåner, samt att följa och verkställa lönehantering i enlighet med gällande lagar och kollektivavtal.
Avslutad YH-utbildning, högskolekurs eller certifiering inom löneadministration med giltigt utbildningsbevis (som ska bifogas i din ansökan).
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att ge verksamhetsstöd till chefer och medarbetare, inklusive support och rådgivning i arbetsrelaterade frågor.
Erfarenhet av att arbeta i lönesystem, där det ska ingått arbete med bland annat registrering, beräkning och rapportering av löner.
Behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Meriterande: Erfarenhet av arbete i UBW lönemodul (fd.Agresso)
Meriterande: Erfarenhet av affärsverksavtalet och eller villkorsavtalet
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7330879-1874031". Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Vasagatan 28 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9777351