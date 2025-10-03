Lönekonsult
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Nu söker vi en lönekonsult till Bodens kommun! Vi letar efter en engagerad och kunnig lönekonsult till vårat team! Du kommer att tillhöra Bodens kommuns personalavdelning, placerad inom Kommunledningsförvaltningen.
Personalavdelningens roll är att leda, utveckla och samordna arbetsgivarfrågor, samt ge stöd till chefer så att de kan fullfölja sitt arbetsgivaransvar. Personalavdelningen ska bidra till att verksamheterna har bra förutsättningar för att nå uppsatta mål med nöjda medborgare och medarbetare samt för att stärka Boden kommuns arbetsgivarvarumärke. Personalavdelningen består av 23 medarbetare uppdelat på en löneenhet och en personalenhet.
Dina arbetsuppgifter innefattar förutom löneadministration även intygshantering och kontroller. Vi arbetar konsultativt mot cheferna i personalsystemet och i deras lönefrågor. Du har även kontakt med andra myndigheter i ditt lönearbete . Personalsystemet som vi använder är Personec.
Arbetet kräver noggrannhet, detaljkunskap och förmåga att förstå många olika processer. Vi arbetar aktivt med att ta fram användarvänliga miljöer och har ett ständigt förbättringsarbete på gång. På Löneenheten är vi många olika yrkesgrupper men vi har ett gemensamt uppdrag, och vi arbetar tätt tillsammans i våra gemensamma arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker efter dig som har:
* Eftergymnasial utbildning inom lön, exempelvis yrkeshögskoleutbildning med inriktning lönekonsult. Alternativt har du annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet.
* Tidigare erfarenhet av att arbeta med löneadministration.
* Goda IT-kunskaper. Du är van att arbeta i olika system och ser datorn som ditt naturliga arbetsverktyg.
Meriterande är om du har:
* Erfarenhet av att arbeta i personalsystemet Personec.
* Kunskap och erfarenhet av att hantera olika kollektivavtal.
Vi söker en person som har ett pedagogiskt arbetssätt och uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt. Du har en stark känsla för service och arbetar på ett ansvarsfullt och noggrant sätt. Vidare är du lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du kan driva och ta ansvar för ditt eget arbete med stor integritet.
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
* Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
* Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
* Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
* Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
* Vi har rökfri arbetstid
* Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
