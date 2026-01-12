Lönecontroller till Söderberg & Partners
2026-01-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Är du en engagerad och kunnig lönecontroller som söker en arbetsplats med stor bredd? Vill du arbeta i ett nytänkande och expansivt bolag? Då kan det vara just dig vi väntar på i vårt nya kontor i Solna!
Söderberg & Partners Payroll söker dig som vill utmanas i din roll som lönecontroller och utveckla dina kunskaper inom lön och system. Genom löneoutsourcing arbetar våra lönecontrollers med hela löneprocessen från insamling och hantering av löneunderlag till lönekörning, rapporter, statistik samt kontrolluppgifter och semesterårsskiften. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Söderberg & Partners.
Vi värnar om vår kultur med korta beslutssträckor och har därför en kontinuerlig dialog där vi delar med oss av vår kunskap kring idéer för hur vi ska utveckla vår service och kunna leverera högkvalitativt arbete i våra avtals- och kundärenden. Våra värderingar i företagskulturen är viktiga för oss och något vi lever efter i vardagen - är du driven, hjälpsam, ansvarsfull och modig ser vi gärna att du söker dig till oss.
Vi söker dig som:
- Har utbildning inom lön och minst 1-2 års erfarenhet av arbete inom löneadministration.
- Har god kommunikativ förmåga och tycker om kundkontakt
- Har goda IT-kunskaper och arbetar i Excel på daglig basis
Vårt team kännetecknas av att vi är hjälpsamma och din introduktion kommer varvas av e-learning, genomgångar av kollegor och att arbeta praktiskt. Vi hoppas att det är dig vi söker och ser fram emot att välkomna vår nya medarbetare!
Vi ser det som meriterande om du har goda kunskaper i Agda PS. Ange gärna i din ansökan vilka lönesystem du har erfarenhet av, hur länge du arbetat med dem och med vad.
Rekryteringen sker löpande så registrera gärna din ansökan så snart som möjligt.
Kontaktperson: Katri Kinnunen, katri.kinnunen@soderbergpartners.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid? Ersättning
