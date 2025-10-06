Lönecontroller
2025-10-06
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega!
Som lönecontroller kommer du att arbeta med och utveckla löneprocessen och vara den samordnande kraften mellan ekonomi, HR och Statens ServiceCenter.
Du kommer att tillhöra funktionen ekonomistöd. Hos oss får du möjligheten att bidra till samhällets beredskap för kriser och krig.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att inkludera analys och uppföljning av löneredovisningen. Du kommer att samordna verksamhetens olika funktioner inom löneprocessen och förvalta den ekonomiska uppsättningen i lönesystemet.
Du kommer att ansvara för förbättringsarbete av löneprocessen och följa upp att vi följer gällande lagar och interna riktlinjer. Samordna HR-, ekonomienheten och SSC för att hantera löneadministration, rapportering och relaterade uppgifter. I dina arbetsuppgifter ingå även även att arbeta inom kund- och leverantörsreskontran tillsammans med övriga medarbetare inom funktionen ekonomistöd.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Har akademisk utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av löneadministration, kollektivavtal, pensionssystem, arbetsrätt och skatteregler
- Erfarenhet av arbete med lönesystem
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av ekonomisk redovisning och analys
- Erfarenhet av rapportering till myndigheter
Rollen som lönecontroller kräver att du kan arbeta självständigt och strukturerat samt är relationsskapande.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade. Publiceringsdatum2025-10-06Om företaget
Ekonomienheten ingår i avdelningen för verksamhetsstöd som har till uppgift att organisera, driva och utveckla expertområdena IT, informationshantering, HR, ekonomi, intern service och lokalförsörjning, verksamhetsutveckling och upphandling.
På ekonomienheten är vi drygt 20 medarbetare och vi finns i Karlstad. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens ekonomiska redovisning, redovisningsmodell, ekonomiadministration, analys och ekonomiadministrativa system. I detta ingår utformning, stöd och förvaltning av ekonomiadministrativa arbetssätt och rutiner. Enheten arbetar också med stöd till myndigheten där verksamhet bedrivs med extern finansiering med krav på särskild rapportering.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Caroline Westlund. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 26 oktober 2025 Ersättning
