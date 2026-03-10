Löneadministratör Uppsala
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-03-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren och självgående löneadministratör till ett uppdrag där du får arbeta med hela löneprocessen. Rollen passar dig som är trygg i din kompetens, van vid att arbeta självständigt och som trivs i en serviceinriktad funktion där du stöttar organisationen i lönefrågor.
Om rollen Som löneadministratör ansvarar du för den operativa lönehanteringen från start till mål. Du arbetar med löneberedning och säkerställer att underlag är korrekta inför lönekörningar. En viktig del av rollen är också att vara ett stöd till medarbetare och chefer genom att svara på frågor kopplade till lön och rapportering.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löneberedning och administration av löneprocessen
Hantering av närvarorapportering
Administration av utlägg och reseräkningar
Besvara frågor från medarbetare och chefer kring lön
Säkerställa korrekta löneunderlag inför lönekörningar
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Några års erfarenhet som löneadministratör
Mycket god vana av att arbeta i Hogia Lön
Erfarenhet av att hantera närvarorapportering, utlägg och reseräkningar
Trygg i rollen och van att arbeta självständigt
Personliga egenskaper För att lyckas i rollen är du noggrann, strukturerad och serviceinriktad. Du känner dig trygg i din kompetens och trivs med att vara en stödjande funktion i organisationen.
Du erbjuds Detta är ett konsultuppdrag med start omgående och som initialt pågår i minst 6 månader, med möjlighet till förlängning upp till 1 år. Uppdraget kan utföras på cirka 75-100%. Arbetet utförs på plats hos kunden i centrala Uppsala, där det även finns goda parkeringsmöjligheter.
Ansökan För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Elvira Björebäck på elvira.bjoreback@jurek.se
och Hanna Darberg på hanna.darberg@jurek.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7358248-1883097". Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Sidenvävargatan 17 (visa karta
)
753 19 UPPSALA Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9787000