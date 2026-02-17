Löneadministratör till Stockholm
Har du minst tre års erfarenhet av lönehandläggning och tidigare arbetat i Heroma? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en löneadministratör till vår kund i Stockholm för konsultuppdrag som pågår mellan 2026-03-09 och 2026-06-08. Det finns viss möjlighet till förlängning av uppdraget. Tjänstgöringsgraden är mellan 50%- 100% beroende på din preferens. Arbetet sker under kontorstider i kundens lokaler vid Slussen. Uppdraget syftar till att säkerställa en stabil och korrekt lönehantering under en period med hög utvecklingstakt samt att bidra till kontinuitet och kvalitet i löneprocessen.
Dina arbetsuppgifter
Självständig löneadministration från ax till limpa
Löpande arbete i Heroma (registrering, kontroller inför lönekörning, körningar, rättelser mm)
Hantering av: nyanställningar, avslut och ändringar i anställningsvillkor, frånvaro, ledigheter, ersättningar och hantering av förmåner, hantering av resor och utlägg (i förekommande fall)
Kvalitetssäkring av löneunderlag
Kontakter med chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor (inklusive support)
Tolkning och tillämpning av lagar, kollektivavtal och lokala riktlinjer
Medverkan i förbättring och förenkling av rutiner och arbetssätt vid behov
Beroende på bakgrund kan pensionsadministration (KPA) komma att vara en arbetsuppgift
Vid behov, underhåll av lathundar
Kvalifikationer
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av lönehandläggning
God erfarenhet av att arbeta i lönesystemet Heroma
Erfarenhet av hela löneprocessen, inte enbart delar av den
Goda kunskaper i Officepaketet
God kunskap om svensk arbetsrätt, kollektivavtal (kommunala/regionala avtal är meriterande), skatte- och socialförsäkringsregler kopplat till lön
Mycket god svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska, framförallt i skrift
Vi söker dig som har god förmåga att arbeta självständigt trots kort introduktionstid. Du har en god förmåga att sätta dig in i lokala rutiner och arbetssätt samt är van vid att dokumentera ditt arbete.
Meriterande
Erfarenhet av lönearbete och kollektivavtal inom kommun eller region
Erfarenhet av att ge konsultativt stöd till chefer och verksamhet
Erfarenhet av förbättrings eller effektiviseringsarbete inom löneprocesser
Utbildning som lönekonsult eller motsvarande eftergymnasial utbildning
Erfarenhet av pensionsadministration (KPA)
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 25 februari.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
