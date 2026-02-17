Löneadministratör till Stockholm

Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Stockholm
2026-02-17


Har du minst tre års erfarenhet av lönehandläggning och tidigare arbetat i Heroma? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en löneadministratör till vår kund i Stockholm för konsultuppdrag som pågår mellan 2026-03-09 och 2026-06-08. Det finns viss möjlighet till förlängning av uppdraget. Tjänstgöringsgraden är mellan 50%- 100% beroende på din preferens. Arbetet sker under kontorstider i kundens lokaler vid Slussen. Uppdraget syftar till att säkerställa en stabil och korrekt lönehantering under en period med hög utvecklingstakt samt att bidra till kontinuitet och kvalitet i löneprocessen.
Dina arbetsuppgifter

Självständig löneadministration från ax till limpa

Löpande arbete i Heroma (registrering, kontroller inför lönekörning, körningar, rättelser mm)

Hantering av: nyanställningar, avslut och ändringar i anställningsvillkor, frånvaro, ledigheter, ersättningar och hantering av förmåner, hantering av resor och utlägg (i förekommande fall)

Kvalitetssäkring av löneunderlag

Kontakter med chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor (inklusive support)

Tolkning och tillämpning av lagar, kollektivavtal och lokala riktlinjer

Medverkan i förbättring och förenkling av rutiner och arbetssätt vid behov

Beroende på bakgrund kan pensionsadministration (KPA) komma att vara en arbetsuppgift

Vid behov, underhåll av lathundar

Hantering arbetsgivardeklaration och individuppgifter till Skatteverket

Kvalifikationer
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av lönehandläggning

God erfarenhet av att arbeta i lönesystemet Heroma

Erfarenhet av hela löneprocessen, inte enbart delar av den

Goda kunskaper i Officepaketet

God kunskap om svensk arbetsrätt, kollektivavtal (kommunala/regionala avtal är meriterande), skatte- och socialförsäkringsregler kopplat till lön

Mycket god svenska i tal och skrift

Goda kunskaper i engelska, framförallt i skrift

Vi söker dig som har god förmåga att arbeta självständigt trots kort introduktionstid. Du har en god förmåga att sätta dig in i lokala rutiner och arbetssätt samt är van vid att dokumentera ditt arbete.
Meriterande

Erfarenhet av lönearbete och kollektivavtal inom kommun eller region

Erfarenhet av att ge konsultativt stöd till chefer och verksamhet

Erfarenhet av förbättrings eller effektiviseringsarbete inom löneprocesser

Utbildning som lönekonsult eller motsvarande eftergymnasial utbildning

Erfarenhet av pensionsadministration (KPA)

Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 25 februari.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemannia AB (Publ.) (org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Stockholms Centralstation (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Bemannia

Jobbnummer
9748448

