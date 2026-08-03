Löneadministratör till Personalenheten, Örebro
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Personalenheten / Ekonomiassistentjobb / Örebro Visa alla ekonomiassistentjobb i Örebro
2026-08-03
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Personalenheten i Örebro
, Stockholm
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel.
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Verksamhetsområde Stöd och styrning arbetar med ett effektivt internt stöd och en god intern styrning och kontroll. Vi utvecklar vår verksamhet för ett hållbart samhälle. Rättsfrågor, processtöd, ekonomi, verksamhetsstyrning, personalfrågor, kompetensförsörjning, IT-frågor, internservice, upphandling och lokalförsörjning finns i verksamhetsområdet.
Personalenheten är organiserad i en HR-grupp samt en lön- och personaladministratörsgrupp med ca 20 medarbetare som ingår i myndighetens verksamhetsområde stöd ochstyrning. Enheten är en stödfunktion till myndighetens chefer och arbetar med alla delar inom HR-området, exempelvis arbetsrätt och avtalstolkning, arbetsmiljö, lika rättigheter och möjligheter, rekrytering, strategisk kompetensförsörjning, statistik samt lön och personaladministration.
Enheten består av HR-specialister, lön- och personaladministratörer, samordnare samt en personalchef och biträdande personalchef. Personalenheten är placerade i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Göteborg.
Då myndigheten finns inom stora delar av landet kan det ingå resor i arbetet. Vi använder samtidigt digitala verktyg för arbete och möten på distans.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Vi söker en löneadministratör till Personalenheten med placering i Örebro.
Som löneadministratör hos oss är du ett konsultativt stöd till våra chefer och medarbetare. Du ansvarar för hantering av löner från början till slut, vilket innebär att du arbetar med hela löneprocessen.
Arbetet innebär i huvudsak att:
• registrera och hantera löneunderlag i lönesystemet
• administrera till exempel sjukfrånvaro, tjänstledighet och tidrapporter för timanställda
• samarbeta nära med personaladministratörer i frågor som rör lön och personaladministration
• bidra i övriga arbetsuppgifter inom löne- och HR-administration.
Arbetets bredd gör att du behöver hålla samman och driva flera olika arbetsuppgifter samtidigt, vilket kräver en hög grad av självständighet samt förmåga att organisera din arbetsdag och skapa struktur. Rollen som löneadministratör innebärockså dagligen många kontakter som du tar dig an med ett coachande och serviceinriktat förhållningssätt. Du arbetar också med att säkerställa att lönehanteringen sker korrekt och följer gällande lagar, regler och kollektivavtal inom statlig sektor.
Du blir en del av ett engagerat team bestående av tio löne- och personaladministratörer inom verksamhetsområde Stöd och styrning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Eftergymnasial områdesrelevant utbildning eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig.
• Minst tre års erfarenhet de senaste fem åren av att arbeta med för oss relevant löneadministration.
• Flerårig erfarenhet av löneadministration inom verksamhet med minst 300-500 anställda.
• Dokumenterat god administrativ förmåga.
• God förmåga att kommunicera och förmedla relevant information.
• God erfarenhet av administrativa system och program.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal på svenska alternativt svenskt teckenspråk samt i skrift på svenska.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av löneadministration inom skolverksamhet.
• Kunskaper om statlig reglering, arbetsrätt och avtal inom personalområdet.
• Erfarenhet av arbete i UBW. (tidigare Agresso).
• Erfarenhet av byte av lönesystem.
Personliga egenskaper
• För dig är ingen uppgift för stor eller för liten utan du löser uppgifter på ett prestigelöst och flexibelt sätt
• Du trivs med att arbeta i grupp men också att driva ditt arbete självständigt inom ditt ansvarsområde
• Du arbetar strukturerat och noggrant samtidigt som du har förmåga att prioritera och arbeta med flera parallella uppdrag
• Du är samarbetsorienterad och har ett positivt bemötande
• Du har en god planerings- och organisationsförmåga och ett utvecklat sinne för noggrannhet och struktur
• Du engagerar dig i vårt arbete med ständiga förbättringar och med dina erfarenheter bidrar till utvecklingsarbete
• Du är intresserad av att effektivisera processer och håller dig uppdaterad om den utveckling som sker.
Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Vi vill att du ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Därför har du möjlighet att arbeta en viss del på distans, om verksamheten tillåter det och i samråd med din chef.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/489". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Nybrogatan 14 C (visa karta
)
702 10 ÖREBRO Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Personalenheten Kontakt
Saco-S
Christina Sundquist christina.sundquist@spsm.se 010-473 50 17 Jobbnummer
10018441