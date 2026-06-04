Löneadministratör till kund i Örebro
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2026-06-04
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Vill du kombinera struktur, service och påverkan? Bli löneadministratör hos vår kund i Örebro och skapa trygghet, kvalitet och smidiga HR-processer i ett engagerat team!Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en roll där struktur möter service och där du verkligen gör skillnad i vardagen för både medarbetare och chefer? Som löneadministratör hos oss blir du en del av ett engagerat team av kollegor inom lön och HR, där ni tillsammans säkerställer kvalitet, effektivitet och en smidig upplevelse för hela organisationen. Du är en central nyckelperson i flödet mellan lön, HR och verksamhet.
Du säkerställer inte bara att rätt lön betalas ut i rätt tid – du skapar också trygghet genom att vara en naturlig kontaktpunkt i frågor som rör lön och HR. I din vardag växlar du mellan operativ noggrannhet och personlig kontakt. Du arbetar med löner, reseräkningar och HR-data, samtidigt som du – tillsammans med ditt team – guidar kollegor i processer och rutiner.
Här får du också möjlighet att påverka – vi värdesätter idéer som förenklar, effektiviserar och utvecklar våra arbetssätt, inte minst genom digitalisering.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som inte bara arbetar med lön – utan som bryr sig om kvaliteten i varje detalj och upplevelsen för varje medarbetare. Du har några års erfarenhet inom löneadministration eller liknande och en relevant utbildning i grunden. Du känner dig trygg i både svenska och engelska och har lätt för att navigera i olika system och verktyg. Som person är du:
Noggrann utan att fastna i detaljer
Serviceinriktad med ett genuint engagemang för att hjälpa andra
Strukturerad och trygg i att prioritera när tempot skiftar
En lagspelare som trivs med att arbeta nära andra och bidra till teamets framgång
Nyfiken och öppen för att förbättra och utveckla arbetssätt
Du trivs i en roll där du både får ta eget ansvar och samarbeta tätt med andra – och du hanterar självklart känslig information med integritet och professionalism.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Löneadministratör är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. För rätt person finns det på sikt goda möjligheter till en direktanställning hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adam Fransson Mörk på adam.f.mork@eterni.se
eller 073-861 72 53.
Plats: Örebro
Start: Augusti
Arbetstider: Mån-Fre 07.30-16.15 (flextid) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
702 25 ÖREBRO Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Adam Fransson Mörk adam.f.mork@eterni.se Jobbnummer
9948066