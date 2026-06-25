Löneadministratör till kund i Kalmar län!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Ekonomiassistentjobb / Kalmar Visa alla ekonomiassistentjobb i Kalmar
2026-06-25
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Är du en noggrann och serviceinriktad löneadministratör som trivs i en roll med stort eget ansvar? Vill du bli en del av en väletablerad verksamhet där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus? Då kan detta vara nästa steg i din karriär!🌟
Om uppdraget
Vi söker nu en driven Löneadministratör för ett längre konsultuppdrag hos en kund i Kalmar län. Du kommer att ansvara för den löpande lönehanteringen och vara ett viktigt stöd till både chefer och medarbetare i frågor som rör lön, tidrapportering och HR-administration.
Detta är en roll för dig som trivs i en dynamisk miljö där noggrannhet, struktur och god service är en självklar del av vardagen.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
📌 Ansvara för den löpande löneadministrationen och tidrapporteringen.
📌 Säkerställa att lönehanteringen följer svensk lagstiftning, kollektivavtal och interna riktlinjer.
📌 Ge stöd och rådgivning till chefer och medarbetare i löne- och HR-relaterade frågor.
📌 Ta fram rapporter, statistik och underlag kopplade till lön och personal.
📌 Delta i förbättrings- och utvecklingsarbete inom löne- och HR-processer.
📌 Bidra med administrativt stöd vid behov.
Vi söker dig som har
✅ Minst 3-5 års erfarenhet av kvalificerad löneadministration.
✅ God kunskap om svensk arbetsrätt, skatteregler och kollektivavtal.
✅ Erfarenhet av moderna löne-, HR- och tidrapporteringssystem.
✅ Mycket god systemvana samt goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel.
✅ Eftergymnasial utbildning inom lön, HR, ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
✅ Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Vi tror att du är
Strukturerad och noggrann.
Serviceinriktad med ett konsultativt förhållningssätt.
Analytisk och lösningsorienterad.
Initiativtagande och engagerad i att utveckla arbetssätt och processer.
Övrig information
📍 Placering: Kalmar län
🏢 Uppdraget utförs på plats hos kund.
📅 Omfattning: Heltid 100%
⏳ Uppdragslängd: Minst 12 månader med möjlighet till förlängning.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Varmt välkommen med din ansökan vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972791-2071831". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Olaus Magnus väg 44 (visa karta
)
121 38 JOHANNESHOV Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9979754