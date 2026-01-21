Löneadministratör till Gemensam servicefunktion
Region Skåne, Regionservice / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-01-21
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Regionservice i Lund
, Staffanstorp
, Burlöv
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Trivs du i en administrativ roll med stort fokus på systemkompetens och tycker att arbete med lön är både intressant och utmanande? Vill du vara en del av ett engagerat team där gemenskap, framåtanda och kvalitet är ledord? Då kan detta vara rollen för dig!
Gemensam servicefunktion är ett verksamhetsområde inom Regionservice, med uppdrag att leverera tjänster inom ekonomi, HR och kundcenter. Tillsammans är vi ett av Sveriges största Shared Service Center med cirka 300 medarbetare.
Enhet Lön är en av Sveriges största löneenheter. Vi är drygt 35 kompetenta medarbetare som ger service och skapar mervärde genom att frigöra tid för kärnverksamheterna. Med vår specialistkompetens skapar vi trygghet för chefer och chefsstöd så att alla får rätt lön i rätt tid. Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Hos oss får du möjlighet att arbeta med lönehantering utifrån en tydlig löneprocess där målet alltid är att säkerställa att Region Skånes medarbetare får rätt lön, i rätt tid och på ett korrekt sätt. Du arbetar i våra löne- och personalsystem med att:
• korrigera, kvalitetssäkra och administrera löner
• guida och coacha chefer samt medarbetare i lönefrågor
• stötta i användningen av löne- och personalsystem.
Vi står just nu inför spännande förändringar: ett nytt schema- och bemanningssystem håller på att implementeras och parallellt byts vårt ärendehanteringssystem ut under hösten 2025. Dessa nya system kommer successivt förändra våra arbetssätt, höja kraven på systemkompetens och göra vår serviceroll än mer komplex och utvecklande.
Som ny medarbetare hos oss går du ett väl utarbetat och uppskattat introduktionsprogram på minst tre månader, allt för att du ska komma in i arbetat och känna dig trygg.
Tjänsten avser en visstidsanställning på ett år med möjlighet till förlängning. Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att arbeta hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• eftergymnasial utbildning inom lön, ekonomi eller motsvarande erfarenhet som bedöms lämplig
• systemkompetens, lätt för att orientera dig i olika system
• erfarenhet av lönearbete och olika ersättningar
• vana att arbeta i en stöttande och serviceinriktad roll
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt i Officepaketet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av löne- och personalsystem, gärna Personec P samt erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och trivs i denna miljö.
För att trivas hos oss ser vi att du är noggrann, strukturerad och har förmåga att prioritera. Du är lösningsorienterad, tålmodig och tycker om att ta ansvar, arbeta självständigt och samarbeta med många olika kontakter. Du är trygg i att snabbt sätta dig in i och arbeta med olika system parallellt.
Vår organisationsstruktur utgår från de gemensamma värderingarna: välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
På http://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300828". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Regionservice Kontakt
Helen Gärdebring, Rekryterare (vid frågor rörand Helen.H.Gardebring@skane.se Jobbnummer
9696733