Löneadministratör till Achima Care (vikariat)
2025-08-29
Då vår löneadministratör går på föräldraledighet vid årsskiftet 2025/2026, söker vi nu en löneadministratör till vårt huvudkontor.
Som löneadministratör tillhör du avdelningen för HR- och lön. Avdelningen består av HR-Chef, HR-partner och Löneadministratör. Vi är en avdelning som genom åren jobbat hårt med att digitalisera och effektivisera vårt arbete för att skapa trygga och säkra processer inom HR och lön. Vi gillar ordning och reda och brukar numera stolt presentera oss som en "papperslös" avdelning. På avdelningen arbetar vi nära varandra och gillar att angripa problem och frågeställningar tillsammans. Som löneadministratör hos oss kommer du dagligen att stötta chefer och medarbetare i lönerelaterade frågeställningar.
Vårt huvudkontor präglas av en familjär känsla och du blir snabbt välkomnad in i gänget. Vi värderar närheten till varandra på kontoret och tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för hela löneprocessen där vi administrerar drygt 300 löner varje månad med efterföljande uppföljningar och rapportering
Administration av tjänstepension (ITP) och försäkringsrelaterade uppgifter
Tolka kollektivavtal kopplat till olika typer av uträkningar för exempelvis frånvaro- och semesterhantering
Rapportering och kontakt med olika myndigheter och externa aktörer
Löpande samarbete med ekonomiavdelningen genom att ta fram olika underlag och statistik
Ta fram, underhålla och utveckla manualer och rutiner inom lön
Övrig kontorsadministration på huvudkontoret
Om dig
Vi söker dig med yrkesutbildning inom lön eller motsvarande erfarenhet. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet från löneadministrativt arbete eller liknande administrativa uppgifter. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta i Kontek lön är även detta ett plus.
För att passa i den här rollen tror vi att du som person är noggrann och analytisk. Arbetet som löneadministratör går i cykler, därför är det viktigt att du har en förmåga att arbeta metodiskt och att du kan prioritera uppgifter utifrån deadlines. Du kommer ha ett självständigt ansvar för Achimas löneprocess med stöd från övriga kollegor på avdelningen. Det är därför viktigt att du är självgående och bra på att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
För oss är det viktigt att vår nya kollega sprider positiv energi runt omkring sig och har nära till skratt, precis som vi. Vi har ett nära samarbete på avdelningen och hanterar tillsammans våra gemensamma frågeställningar med stort engagemang för att i slutändan ge så god service och stöttning till organisationen som möjligt. Därför är det viktigt att du som söker tjänsten har en hög servicekänsla och gillar att etablera goda personliga relationer.
Anställningsvillkor
Vikariat under 1 år
Start i december 2025 eller enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad 80-100% enligt överenskommelse
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit verksamma inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och den präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på att de get bästa bemötandet. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss!
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta HR-Chef, Frida Walthersson, på frida.walthersson@achima.se
