Löneadministratör sökes för kortare deltidsuppdrag!

Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Göteborg
2025-10-29


Visa alla administratörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Lerum, Härryda eller i hela Sverige

Är du en erfaren löneadministratör eller lönespecialist som söker ett flexibelt deltidsuppdrag? Då har vi en spännande möjlighet för dig - skicka in din ansökan redan idag!

Om rollen
Vi söker en löneadministratör eller lönespecialist för ett spännande deltidsuppdrag med start omgående. Uppdraget omfattar 25-50 % och beräknas pågå minst två månader.

Som en del av vår kunds team blir du en nyckelperson i att säkerställa korrekta löner och en smidig löneprocess. Din kompetens bidrar direkt till att skapa trygghet och kvalitet för medarbetarna.



Dina arbetsuppgifter kan inkludera:

* Ansvar för hela eller delar av löneprocessen
* Hantering av avvikelser, tidrapporter och reseräkningar
* Administration av pensioner och förmåner
* Kontakt med medarbetare och myndigheter i lönerelaterade frågor
* Deltagande i förbättringsarbete och systemuppdateringar



Publiceringsdatum
2025-10-29

Profil
Vi tror att du har:

* Erfarenhet av löneadministration och/eller som lönespecialist
* Goda kunskaper i FLEX lönesystem
* Uppdaterad kunskap om lagar och regler inom lön, skatt och arbetsrätt
* Noggrannhet, struktur och en stark servicekänsla
* God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
* Meriterande: Erfarenhet från hotell- eller restaurangbranschen



Vad Jurek erbjuder dig
Som konsult hos Jurek får du möjlighet att arbeta med varierande och utvecklande uppdrag hos välrenommerade kunder.



Vi erbjuder:

* Karriär- och kompetensutveckling
* Tillgång till ett brett nätverk av attraktiva arbetsgivare
* Flexibla arbetsförhållanden och konkurrenskraftiga villkor



Intresserad?

Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, så vänta inte - anmäl ditt intresse nu.

Varmt välkommen till Jurek - vi ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jurek Recruitment & Consulting AB (org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/

Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB

Jobbnummer
9580487

Prenumerera på jobb från Jurek Recruitment & Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB: