Löneadministratör sökes för kortare deltidsuppdrag!
Är du en erfaren löneadministratör eller lönespecialist som söker ett flexibelt deltidsuppdrag? Då har vi en spännande möjlighet för dig - skicka in din ansökan redan idag!
Om rollen
Vi söker en löneadministratör eller lönespecialist för ett spännande deltidsuppdrag med start omgående. Uppdraget omfattar 25-50 % och beräknas pågå minst två månader.
Som en del av vår kunds team blir du en nyckelperson i att säkerställa korrekta löner och en smidig löneprocess. Din kompetens bidrar direkt till att skapa trygghet och kvalitet för medarbetarna.
Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
* Ansvar för hela eller delar av löneprocessen
* Hantering av avvikelser, tidrapporter och reseräkningar
* Administration av pensioner och förmåner
* Kontakt med medarbetare och myndigheter i lönerelaterade frågor
* Deltagande i förbättringsarbete och systemuppdateringar
Vi tror att du har:
* Erfarenhet av löneadministration och/eller som lönespecialist
* Goda kunskaper i FLEX lönesystem
* Uppdaterad kunskap om lagar och regler inom lön, skatt och arbetsrätt
* Noggrannhet, struktur och en stark servicekänsla
* God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
* Meriterande: Erfarenhet från hotell- eller restaurangbranschen
Vad Jurek erbjuder dig
Som konsult hos Jurek får du möjlighet att arbeta med varierande och utvecklande uppdrag hos välrenommerade kunder.
Vi erbjuder:
* Karriär- och kompetensutveckling
* Tillgång till ett brett nätverk av attraktiva arbetsgivare
* Flexibla arbetsförhållanden och konkurrenskraftiga villkor
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, så vänta inte - anmäl ditt intresse nu.
