Löneadministratör
Veritas Finance AB / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-01-21
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veritas Finance AB i Karlstad
Uppdragets omfattning
Omfattningen av uppdraget är 100 %
Under perioden 2026-02-02 - 2026-09-30.
Stationeringsort: Karlstad
Uppdragsbeskrivning
I rollen som Löneadministratör hos vår kund kommer du att dagligt arbeta med löner. Det innebär bland annat att hantera avvikelserapportering, reseräkningar, olika kontroller av lön och bevakning av sjuk- eller annan frånvaro. Du kommer att ha kontakt med myndigheter samt chefer, medarbetare och HR-avdelningar.
De stödsystem vår kund använder är HR-plus 8 samt SAPs Success factors. Rollen innebär många kontaktytor på alla nivåer i organisationen.
Vem är du?
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom lön eller har några års erfarenhet av arbete med lön eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Meriterande är om du har arbetat med HR-plus 8.
Meriterande är om du har arbetat med SAPs Success factor.
Vidare har du en hög servicekänsla och ett konsultativt arbetssätt.
Du har ett intresse av lönefrågor och är strukturerad och noggrann.
Du är positiv, social och trivs att ha många kontakter inom organisationen och gillar att hjälpa till och ge bästa möjliga support.
Tillgänglig för arbete på plats i Karlstad
Kunskap: Har utbildning inom området, viss svårighetsgrad
Erfarenhet: 1-3 år som konsult inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag
Ledning: Kräver arbetsledning
Självständighet: Kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: oscar.malmstrom@veritasfinance.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veritas Finance AB
(org.nr 559294-3368)
651 84 KARLSTAD Jobbnummer
9697737