Vi söker en Löneadministratör till Allard Support for Better Life (Allard Support). Vi söker dig som har god kunskap inom löneadministration och som tillsammans med oss vill säkerställa en korrekt, effektiv och professionell lönehantering i organisationen. Du kommer att rapportera till Allard Supports HR Manager och arbeta i nära samarbete med HR, ekonomi, chefer samt övriga kollegor inom organisationen. Som löneadministratör på Allard Support blir du en del av en passionerad organisation med god sammanhållning, låg personalomsättning samt en stark drivkraft att göra en positiv skillnad i människors liv.
För att lyckas i rollen krävs att du är noggrann, strukturerad och självgående samt har förmåga att ta ansvar för hela löneprocessen. Tjänsten är placerad på Allard Supports huvudkontor i Helsingborg och är en deltidstjänst på 40 - 50 % med inledande provanställning som sedan övergår till en tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
- Självständigt administrera och hantera löner från ax till limpa,
- Löpande registrera, kontrollera och kvalitetssäkra löneunderlag såsom tidrapporter, frånvaro och ersättningar,
- Hantera skatter, arbetsgivaravgifter, pensioner och försäkringar,
- Vara kontaktperson gentemot myndigheter såsom Skatteverket och Försäkringskassan,
- Stötta chefer och medarbetare i löne- och ersättningsrelaterade frågor, och
- Bidra till utveckling och förbättring av löneprocesser, rutiner och systemstöd.
Vem är du?
Som vår blivande Löneadministratör ser vi att du arbetar med hög integritet och har ett serviceinriktat förhållningssätt. Du är noggrann, analytisk och trivs med att arbeta strukturerat i en roll med stort eget ansvar. Du kan kommunicera kring ditt arbete på ett tydligt, enkelt och professionellt sätt och har lätt för att samarbeta med olika delar av organisationen.
Vidare ser vi gärna att du besitter:
- Relevant eftergymnasial utbildning inom lön, ekonomi eller HR,
- Några års arbetslivserfarenhet av löneadministration,
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska,
- Erfarenhet av att arbeta i lönesystem,
- Meriterande med erfarenhet av flera kollektivavtal,
- Meriterande med erfarenhet av HR- eller ekonomiadministration.
Vill du veta mer om tjänsten och företaget är du välkommen att kontakta Max Giese som är HR Manager & Legal Advisor, max.giese@allardsupport.com
.
Låter detta som något för dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev senast den 31 januari 2026. Vi intervjuar löpande (med undantag för mellankommande ledighet vid jul och nyår) så vänta inte för länge med att ansöka!
Allard Support for Better Life är moderbolag till bolag i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Irland, Belgien, Kina och USA, alla inriktade på ortopedteknik. Vi utvecklar och säljer ortoser av hög kvalitet till marknader över hela världen. Vi är en av Nordens ledande aktörer där vi tar vi ansvar för hela kedjan från tillverkning till patient. Hela koncernen har ca 300 anställda, varav ett 40-tal arbetar på huvudkontoret i Helsingborg. Verksamheten i Norden bedrivs i Camp Scandinavia AB.
Vi är en arbetsplats som präglas av prestigelöshet, viljan att hjälpa varandra samt många skratt. Vi är ett företag som växer och är lönsamma vilket innebär att vi kan erbjuda bra utvecklingsmöjligheter.
