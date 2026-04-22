Löneadministratör - Solna
2026-04-22
Vill du arbeta självständigt med löneadministration i en dynamisk organisation? Nu söker vi en erfaren Löneadministratör till uppdrag hos Vattenfall i Solna.
Här får du ett spännande uppdrag i en etablerad organisation med möjlighet att utveckla din kompetens inom löneadministration. Som Löneadministratör arbetar du självständigt med hela löneprocessen och ansvarar för:
Bearbetning och kontroll av löneunderlag
Framtagning av lönekörningar och lönelistor
Rapportering av skatter och arbetsgivaravgifter
Tolkning och tillämpning av kollektivavtal
Hantering av tid- och frånvarorapporter
Support till medarbetare kring lön, semester och avtal
Sammanställning av lönestatistik
Start: 3 maj 2026 - 31 december 2026
Omfattning: Heltid
Plats: Evenemangsgatan 13, Solna
Uppdragstyp: Konsultuppdrag
DETTA SÖKER VI
1-3 års erfarenhet av lönearbete
Grundläggande kunskap om svenska kollektivavtal
Erfarenhet av att arbeta i lönesystem
Goda kunskaper i Excel och MS Office
Förmåga att arbeta självständigt med visst stöd
Strukturerat arbetssätt och god kommunikationsförmåga
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
