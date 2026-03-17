Lokförare Trafikverkets Järnvägsföretag
Trafikverket / Lokförarjobb / Borlänge Visa alla lokförarjobb i Borlänge
2026-03-17
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
, Fagersta
, Vansbro
eller i hela Sverige
Som lokförare för Trafikverkets järnvägsföretag är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Dina arbetsuppgifter
Trafikverkets Järnvägsföretag är i en tillväxtfas och vi söker därför dig som vill arbeta som lokförare. Vi arbetar med beställningstrafik och har verksamhet i hela landet främst för trafikverkets interna behov av tester och transporter.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter, utöver att framföra tåg på ett säkert sätt, ingår klargöring av fordon, växlingsarbete, säkerhetssyning samt utbildning i rollen som instruktionsförare.
Våra kunder finns både internt inom Trafikverket och externt i organisationer med koppling till Trafikverket som infrastrukturförvaltare. Våra uppdrag är av skiftande karaktär där den ena körningen inte är den andra lik. Detta innebär att det ställs stora krav på din förmåga att arbeta självständigt.
Utöver uppdragen som lokförare kan tjänsten delvis anpassas efter din profil och tidigare erfarenheter, till exempel med att:
Ha rollen som instruktionsförare med arbetsuppgifter som hör där till, som individuella uppföljningar, examineringar, fordonsutbildningar och andra utbildningsinsatser. Vilket även ställer krav på pedagogisk förmåga.
Stödja övriga funktioner inom Trafikverkets järnvägsföretag
Stödja projekt inom Fordonsresursers avdelning för spårgående fordon
Lokförartjänstens arbetsuppgifter kan förekomma när som helst på dygnet och under veckans alla dagar vilket innebär att du måste vara beredd på helgarbete och övernattning på annan ort. Som lokförare på Trafikverkets Järnvägsföretag har du skiftarbete och tjänstgöring varannan helg. Tänkt schema är att man ska arbeta 8 dagar i rad och sedan vara ledig i 6 dagar.
Övrig information
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Vänligen bifoga ditt CV då det ligger till grund för urvalet i den här processen.
Möjliga placeringsorter för tjänsten är: Solna, Gävle och Borlänge.Kvalifikationer
Vem är du?
För att lyckas i rollen som lokförare tror vi att du har en hög förmåga att planera och strukturera ditt eget arbete. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter med ett säkerhetstänk i allt du gör. Du är duktig på problemlösning och identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Det här är även en roll med många samarbetsytor och det är därför även viktigt att du har god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som har
Lokförarbevis med utbildning för och tillstånd att framföra tåg i system H
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av rollen som lokförare
Utbildning på fordonstypen Rc
Körkort för personbil
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Uppfyller gällande hälsokrav för lokförare enligt TSFS 2011:61
Det är meriterande om du har
Erfarenhet och kompetens av rollen som instruktionsförare (gärna inom fordonstyperna Rc1, Rc6 och Y1)
Kompetens att köra på system E2
Utbildning på fordonstyperna Rc1, Rc6 eller Y1/Y1S
Erfarenhet av körning under provdrift
Erfarenhet av att köra godstågSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Trafikverkets Fordonsresurser är en av Trafikverkets resultatenheter och verksamheten drivs i bolagsliknande former. Vårt uppdrag är att ansvara för Trafikverkets fordonspark och beredskapsresurser. Detta inkluderar förvaltning av verksamheten som järnvägsföretag, leverera och hyra ut spårfordon och vägfordon. Uppdraget omfattar även att leverera beredskapsresurser som bandvagnar, tillfälliga broar och elverk. Fordonsresurser ska vara en resurs i samhällets krishantering.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "70:2026:006". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
SACO
Fredrik Busk 0101234009 Jobbnummer
9803034