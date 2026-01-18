Lokalvårdare till växande städfirma
Raaperi, Merike / Städarjobb / Köping Visa alla städarjobb i Köping
2026-01-18
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Raaperi, Merike i Köping
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Om oss: Vi är ett personligt städföretag som sätter kvalitet och noggrannhet i första rummet. Vi utför städning hos både privatpersoner och företag. Nu söker vi en pålitlig och driven medarbetare som vill växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-01-18Arbetsuppgifter
Hemstädning, kontorsstädning och flyttstädning.
Ansvar för städmaterial och utrustning.
Kundkontakt och service på plats hos våra kunder.
Vi söker dig som:
Är noggrann, punktlig och tar eget ansvar.
Har erfarenhet av professionell städning (meriterande men inget krav).
Pratar svenska eller engelska på en nivå som möjliggör kommunikation med kunder.
Har körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och pålitlighet.
Vi pratar Estniska, Svenska, Engelska och ryska.
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med god stämning.
Möjlighet till utveckling inom företaget.
Omfattning: Deltid/Heltid (enligt överenskommelse).
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Ansökan: Skicka ditt CV och ett kort personligt brev. Vi intervjuar kandidater löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
per e-mail
E-post: merike.stad@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Raaperi, Merike Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Raaperi Merike Jobbnummer
9690216