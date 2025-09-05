Lokalvårdare till specialstäd
2025-09-05
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Inom vår lokalvårdsverksamhet utför vi dagligen lokalvård i hela kommunen hos våra förvaltningar, kommunala bolag och förbund. Vi tillhandahåller även hemstäd hos omsorgstagare samt diverse andra tjänster inom lokalvårdsområdet.
Vi söker nu lokalvårdare till gruppen specialstäd. Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare i gruppen specialstäd kommer du att ha en varierande tjänst som bland annat innefattar fönsterputsning, storstädning/golvvård och övrigt förekommande städuppdrag såsom byggstäd, flyttstäd, smittstäd samt regelmässig lokalvård. Kvalifikationer
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av golvvård på olika typer av golvmaterial såsom plast, linoleum, sten och trägolv samt vana från professionell fönsterputsning. I tjänsten kan det förekomma transporter mellan olika objekt samt finnas behov av maskinflytt så B-körkort är ett krav.
Det är även meriterande om du gått SRY eller likvärdig utbildning inom yrkesområdet.
Grundläggande kunskaper i det svenska språket är ett krav, detta för att bl.a. kunna förstå och hantera kemikalier och miljöaspekter i arbetet.
I tjänsten har du daglig kontakt med kund, personal och övriga aktörer inom kommunen vilket ställer krav på social kompetens och vana från att arbeta i en kundorienterad miljö. Kvalité är ett ledord för dig i ditt arbete.
Som person är du strukturerad och ansvarstagande. Då arbetsuppgifterna ofta styrs av rådande omständigheter och arbetstempot varierar behöver du vara flexibel och serviceinriktad, kunna arbeta självständigt samt ha god planering och prioriteringsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen
Enhetschef lokalvården
Pia Johansson 010- 352 13 21
