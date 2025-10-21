Lokalvårdare till Gislavedshus
2025-10-21
Vill du vara med och skapa trivsel i våra fastigheter? Gislavedshus söker nu en serviceinriktad och ansvarstagande lokalvårdare. Som lokalvårdare hos oss är du en viktig del av vår verksamhet. Ditt arbete bidrar till trivsel, trygghet och kvalitet i våra fastigheter - något som uppskattas av både hyresgäster och kollegor.
Ditt uppdrag kommer främst att innefatta trapphusstädning och städning av lokaler. Det innebär att hålla rent och snyggt i trapphus, entréer, tvättstugor, korridorer och andra gemensamma utrymmen. Du ingår i vår hantverksorganisation och rapporterar till chef för hantverksorganisationen. Du kommer att ingå i ett tam med två andra lokalvårdare. Du utgår ifrån Gislaved, men uppdraget sträcker sig över hela vårt geografiska verksamhetsområde.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Lokalvård, främst städning av trapphus och lokaler
Beställning av städmaterial
Förbättrings- och utvecklingsarbete inom egna arbetsuppgifter
Du arbetar självständigt och har befogenhet att planera och utföra arbetsuppgifter inom ditt uppdrag.
Vem vi söker
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och serviceinriktad. Du har lätt för att samarbeta och planera din arbetsdag och trivs med att möta människor i ditt arbete. Eftersom du har kontakt med våra hyresgäster är det viktigt att du har en god känsla för service och kommunikation.
Vi söker dig som har:
Baskunskaper i svenska - du kan läsa, skriva och förstå instruktioner
Grundläggande datavana
B-körkort
Erfarenhet av lokalvård samt certifikat eller intyg inom lokalvård är meriterande.
Vad vi kan erbjuda
På Gislavedshus erbjuder vi en arbetsmiljö som präglas av delaktighet, inflytande över den egna arbetssituationen och öppenhet. Vi ger våra medarbetare goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv genom att arbeta hälsofrämjande och skapa en god balans mellan arbete och fritid. För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs, utvecklas och känner sig engagerade över de resultat som vi uppnår tillsammans. Som medarbetare hos oss ska man också känna sig trygg och säker på jobbet.
Välkommen med din ansökan till jobb@gislavedshus.se
senast 2025-11-16.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt
Kontaktpersoner:
Vid frågor om tjänsten, kontakta chef för hantverksorganisationen Senad Bascelija på 0371-56 67 00.
Facklig representant Daniel Egerhall nås på 0371-56 67 00.
Om Gislavedshus
På Gislavedshus så gör vi jobbet tillsammans även om vi har olika roller och ansvar. Med vår samlade kunskap och erfarenhet når vi våra mål. Vi strävar efter ständig förbättring och våra ledord är engagemang, service och trygghet. Vårt uppdrag är är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Vår vision är att tillsammans erbjuda ett tryggt och attraktivt boende och genom engagerad personal ge hyresgästerna hög service och trygghet i sitt boende. Vi tror att mötet mellan människor med olika bakgrunder och erfarenheter ger upphov till kreativa tankar och idéer samt att samspelet utvecklar vår verksamhet och våra medarbetare. Vi som bolag erbjuder en variation av bostadslägenheter där våra hyresgäster ges möjlighet till boendeinflytande.
Gislavedshus förvaltar ungefär 2 700 lägenheter samt lokaler och garage. Vi finns i Anderstorp, Broaryd, Burseryd, Gislaved, Hestra, Reftele, Skeppshult, Smålandsstenar och Tallberga. Ca 4 400 av Gislaveds kommuns invånare bor hos oss.
