Byggledare Arbetsmiljö (Bas-U) - Infrastrukturprojekt | Solna
Devotum AB / Byggjobb / Solna Visa alla byggjobb i Solna
2026-06-11
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På uppdrag av vår kund inom infrastruktur söker vi nu en Byggledare till ett långt konsultuppdrag (planerad uppdragstid 2026-08-17 - 2028-12-28).
Om tjänsten – Byggledare Arbetsmiljö / BAS‐U
Vi söker nu en erfaren byggledare inom arbetsmiljö (Bas‐U) till ett stort infrastrukturprojekt i Solna. Uppdraget är ett långsiktigt konsultuppdrag där du arbetar nära projektledning och entreprenörer för att säkerställa en säker arbetsmiljö i byggskedet.
Du blir en viktig del av projektets BAS‐U‐organisation, med ansvar för uppföljning och samordning av arbetsmiljöarbete i komplexa byggprojekt.
Arbetsuppgifter – Byggledare Arbetsmiljö
Som byggledare inom arbetsmiljö (BAS‐U) kommer du att:
Säkerställa att arbetsmiljölagstiftning, krav och riktlinjer följs
Följa upp entreprenörers systematiska arbetsmiljöarbete (SAM)
Granska arbetsberedningar ur arbetsmiljösynpunkt
Leda och dokumentera skyddsronder
Protokollföra och följa upp arbetsmiljömöten
Stötta projektledning och byggledning i arbetsmiljöfrågor
Hantera och analysera tillbud och olyckor
Säkerställa att projektet når uppsatta arbetsmiljömål
Utföra stickprov och kontroll av entreprenörers egenkontroller
Du samverkar dagligen med entreprenörer – där engelska ofta används i kommunikationen.
Obligatoriska krav
Vi söker dig som har:
Bas‐P och Bas‐U utbildning (minst 16h)
Minst 3 års erfarenhet av arbetsmiljösamordning i bygg eller infrastruktur
Erfarenhet som BAS‐U eller arbetsmiljösamordnare i projekt med budget över 100 MSEK
Erfarenhet av att hantera arbetsmiljöfrågor mellan beställare och entreprenörer
B‐körkort
Meriterande kompetens
Erfarenhet av projekt med internationell miljö (engelska i vardagen)
Erfarenhet av stora projekt med flera entreprenörer
Erfarenhet från stomkompletteringsfas
Utbildning/erfarenhet inom arbetsmiljölagstiftningPubliceringsdatum2026-06-11Dina personliga egenskaper
För att lyckas som byggledare arbetsmiljö ser vi att du är:
Självgående, strukturerad och lösningsorienterad
Kommunikativ och trygg i dialog med entreprenörer
Van att arbeta i stora byggprojekt och komplexa organisationer
Varför välja detta uppdrag?
Långsiktigt uppdrag inom infrastruktur och samhällsbyggnad
Central roll inom arbetsmiljö och byggledning
Möjlighet att arbeta i ett storskaligt projekt i Solna
Plats: Solna (Dalvägen 14) Uppdragsperiod: 17 aug 2026 – 28 dec 2028 Arbetstid: Viss övertid kan tillkomma under uppdragets gång Förlängning möjlig (1 + 1 år)Så ansöker du
Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande och uppdraget kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att bifoga CV samt besvara några urvalsfrågor. De kandidater som bäst matchar uppdragets krav kommer att kontaktas för intervju och vidare verifiering. Referenstagning kan komma att ingå som del av processen.
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Astrid Wiorek på astrid.wiorek@devotum.se
.
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7891959-2047921". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
Birger Jarlsgatan 36 (visa karta
)
114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
9959140