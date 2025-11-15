Lokalvårdare till Frevisören

Nordic Lapland Adventure AB / Städarjobb / Kalix
2025-11-15


Vi söker en noggrann och ansvarsfull lokalvårdare som kan ta ansvar för beställningar av städartiklar och bäddlinnen. Du kommer att säkerställa att städningen håller en hög kvalitet och att alla rengörings- och hygienrutiner följs noggrant.

Publiceringsdatum
2025-11-15

Kvalifikationer
Erfarenhet av städ- och lokalvård
Ansvarstagande och noggrann
Kunna ta ansvar för beställningar och lagerhantering av sänglinne och förbrukningsmaterial

Vi erbjuder:
En stabil tjänst i ett företag som växer med fokus på kvalitet
En viktig roll i att skapa en trevlig och hygienisk miljö för våra gäster

Skicka din ansökan till oss via mail med CV och personligt brev till: info@nordiclapland.com
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: info@nordiclapland.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordic Lapland Adventure AB (org.nr 559077-8808)
Frevisörens Havsbad (visa karta)
952 95  BÅTSKÄRSNÄS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9606608

