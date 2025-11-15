Lokalvårdare till Frevisören
2025-11-15
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
Vi söker en noggrann och ansvarsfull lokalvårdare som kan ta ansvar för beställningar av städartiklar och bäddlinnen. Du kommer att säkerställa att städningen håller en hög kvalitet och att alla rengörings- och hygienrutiner följs noggrant.Publiceringsdatum2025-11-15Kvalifikationer
Erfarenhet av städ- och lokalvård
Ansvarstagande och noggrann
Kunna ta ansvar för beställningar och lagerhantering av sänglinne och förbrukningsmaterial
Vi erbjuder:
En stabil tjänst i ett företag som växer med fokus på kvalitet
En viktig roll i att skapa en trevlig och hygienisk miljö för våra gäster
Skicka din ansökan till oss via mail med CV och personligt brev till: info@nordiclapland.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: info@nordiclapland.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Lapland Adventure AB
(org.nr 559077-8808)
Frevisörens Havsbad (visa karta
)
952 95 BÅTSKÄRSNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9606608