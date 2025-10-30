Lokalvårdare/Städansvarig
Sandvikens Företagsboende AB söker nu lokalvårdare för anställning deltid 50% och visstidsanställning per timme.
Vi driver ett företagshotell med främst långtidsboende men även veckovis boende. Vi tillhandahåller städning varannan vecka samt flyttstädning. I alla lägenheter finns kök och badrum.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt med ansvar för all lokalvård i våra fastigheter med ca 40 lägenheter. Krav för tjänsten är erfarenhet av städ/lokalvård fönsterputs, tvätt, behärska svenska i tal och skrift samt viss datavana. B-körkort och engelskt tal är mediterande men inget krav.
I rollen som lokalvårdare är det viktigt att du är positiv, flexibel för snabba ändringar och kan arbeta självständigt med stort eget ansvar. Du ser vad som behöver extra fokus när du går in i en bostad och är driven och noggrann och motiveras av att hålla en hög gästnöjdhet.
Du har ett nära samarbete med verksamhetsansvarig och vi planerar ditt schema tillsammans. Ett flexibelt schema kan erbjudas där du till viss del kan välja när du börjar/slutar arbetsdagen.
I perioder kommer ni vara två personer som jobbar tillsammans. Arbetet är förlagt på vardagar dagtid. Visst helgarbete kan förekomma och då ingår ob-ersättning. Goda möjligheter att jobba extra.
Hos oss finns även möjligheter att prova på andra arbetsuppgifter förutom städning. Det kan vara att jobba utomhus med fastighetsskötsel som tex. kratta löv, snöskottning, sköta planteringar, hjälpa till att utrusta lägenheter med inredning eller att möta upp gäster och lämna ut nyckel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
via e-post
E-post: info@sfboende.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städansvarig".
Detta är ett deltidsjobb.
811 34 SANDVIKEN Jobbnummer
