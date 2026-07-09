Lokalvårdare, sommarvikariat, Omtanken
Omtanken Västerleden Vård AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-07-09
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Vi söker lokalvårdare för sommaren vid Omtankens vårdcentraler i Göteborg Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att städa våra lokaler. Det handlar om allt från undersökningsrum och kontor till allmänna ytor som korridorer, väntrum och toaletter.
Då vi bedriver sjukvård blir naturligtvis städning av mottagningsrum och andra patientutrymmen extra viktig.
Här ska städningen utföras enligt hygienrutiner och särskilda föreskrifter. Den dagliga städningen sker efter ett förbestämt schema som du själv är med och skapar. Till detta kan även extra städinsatser tillkomma utifrån vad verksamheten kräver. Det kan exempelvis röra sig om att städa och iordningställa rum där patienter med olika behov har eller ska vistas.
I ditt dagliga arbete kommer även andra arbetsuppgifter finnas så som enklare sysslor i kök runt lunch och fika.Kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta inom städyrket • Städutbildning eller motsvarande är meriterande • Goda kunskaper i svenska
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du
• Är noggrann och ser helheten • Är ansvarstagande • Har förmåga att prioritera arbetsuppgifter • Har god kunskap om städteknik och städkvalitet • Gillar ordning och reda
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Tjänst: Särskild visstidsanställning enligt överenskommelse under juli - september
Arbetstid: Dagtid
Förmåner: Friskvårdsbidrag
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Omtanken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas Psykiska Hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8043317-2093824". Arbetsgivare Omtanken Västerleden Vård AB
(org.nr 556717-9980), https://omtanken.teamtailor.com
Järntorgsgatan (visa karta
)
413 01 GÖTEBORG Arbetsplats
Omtanken Jobbnummer
9997769