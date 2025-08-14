Lokalvårdare sökes på visstid

Jacobssons Städ AB / Städarjobb / Mariestad
2025-08-14


Vi söker flexibel personal som kan jobba både dagtid vid behov men främst kvällstid ca 6-12 timmar per vecka i en visstidsanställning med arbetstid 16:00-19:00. Även helgjobb kan ingå.
B-körkort krävs.
Erfarenhet av företagstädning är ett krav och privatstädning är ett plus.
Andraspråk behöver vara god engelska.
Provperiod är en månad och person som uppfyller våra krav på kvalitet, punktlighet och ansvarsuppfyllnad kan ges möjlighet till tillsvidareanställning.
Att klara ensamarbete är meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: jacobssonsstad@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Arbetsgivare
Jacobssons Städ AB (org.nr 559052-7288)
Verkstadsgatan 6 (visa karta)
542 39  MARIESTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Roberth Jacobsson
jacobssonsstad@gmail.com

Jobbnummer
9459318

