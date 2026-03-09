Lokalvårdare sökes för städ hos privata kunder!
2026-03-09
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
Vi på Vainor Allservice AB söker efter en engagerad kollega som vill utvecklas och växa tillsammans med teamet!
Det är meriterande om du har erfarenhet av hemstädning men inget krav eftersom alla nya kollegor får en utbildning av vår mentor.
Är du en person som trivs med omväxlande arbete, är noggrann, social och passar tider? Tycker du om fysiskt jobb och har ett glimt i ögat för detaljer? Då ska du söka jobb hos oss!
Vi tycker att det är viktigt att man har roligt på jobbet, därför jobbar vi oftast i grupp men ensam arbete kan också förekomma!
Våra kunder värdesätter hög kvalité och bra kundservice.
I arbetsuppgifterna ingår hemstädning hos privata kunder i Uppsala och Österbybruk samt utanför därför krävs det B körkort.
Man ska antingen kunna bra engelska eller svenska.
Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Skicka cv och personlig brev via mail!
E-post: vainor.info@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbete Vainor".
Detta är ett heltidsjobb.
Vainor Allservice AB (org.nr 559380-1649)
För detta jobb krävs körkort.
Renata Eirose vainor.info@gmail.com
9786300