Lokalvårdare på Fejax Allservice
2025-08-12
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Kom och jobba med oss!
Som lokalvårdare på Fejax spelar du en väldigt viktig roll - att ge våra kunder bästa möjliga service!
Vi söker efter någon som tycker om att arbeta såväl självständigt som med andra, och som drivs av kvalitet och service. Du är punktlig och ansvarstagande, med ett öga för detaljer och har en positiv inställning.
Du bör:
Ha tidigare erfarenhet av städ
Kunna prata och förstå grundläggande svenska eller engelska då alla våra instruktioner är på svenska eller engelska
Kunna arbeta måndag - fredag, mellan kl. 7 - 15
Ha giltigt körkort
Just nu söker vi dig som vill jobba tillsammans med oss cirka 30h/veckan
Vi ser fram emot din ansökan som du mer än välkommen att skicka till desiree.fejax@gmail.com
Vi undanbeder oss att ni lämnar ansökningar till vårt kontor och uppskattar om ni mejlar in den till oss istället.
Välkommen till Fejax! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: desiree.fejax@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fejax Allservice AB
(org.nr 556798-9339)
