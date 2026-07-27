Byggpojken AB söker projektledare/offertansvarig till Arninge/Täby
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2026-07-27
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Vi söker nu dig som vill arbeta med projektledning och räkna på offert hos oss på vårt kontor i Arninge i Täby. Du kommer att arbeta lite som spindeln i nätet här på Byggpojken. Du ansvarar för offerter, projektplanering och projektoptimering. Du kommer att vara ett stöd för våra snickare och tillsammans med dem se till att kontakten med kunden optimeras. I rollen ingår mycket kontakt med kunder och medarbetare. Målet med ditt arbeta är att se till att de olika byggprojekten flyter på som de ska, samtidigt som du säkerställer att ny projekt är på intåg och slutligen även se till att såväl kunder som medarbetare känner sig nöjda när dagen och veckan är slut.
För att lyckas i rollen tror vi att du har flera års erfarenhet av att arbete inom byggbranschen och att du tidigare har arbetat med att göra offerter och räkna på byggjobb. Du bör även ha arbetat med projektplanering och vara bra på att se helheten. Din tjänst innebär att du leder och fördelar arbetet i samarbete med våra snickare. Du projektplanerar och schemalägger. Du ansvarar även för att göra offerter och räkna på jobb. Du ser till att våra anställda trivs på sin arbetsplats, att de har de de behöver för att utvecklas i sitt arbete och göra ett bra jobb.
Byggpojken AB startade sin verksamhet 2007 och har sedan dess vuxit och idag arbetar drygt 20 professionella yrkesmän och kvinnor inom koncernen. Vi utför tjänster inom bygg, måleri, plattsättning och elinstallationer. Vi har våra lokaler i Arninge, Täby och våra kunder är såväl privatpersoner som företag och kommuner. Företaget har varit medlem hos BKR i snart 20 år.
Byggpojkens vision är att våra kunder ska känna att de kan lita på oss på Byggpojken, att vi kommer den tid vi säger och att vi har en bra kontakt med varandra under arbetets gång. Byggpojken ska stå för den trevliga hantverkaren som på ett professionellt sätt utför arbete enligt kundens önskemål.
Vi som arbetar på Byggpojken är ett arbetsamt, trevligt och glatt gäng. Vi har en god sammanhållning och lägger stor vikt vid att de anställda ska känna stark tillhörighet till företaget. Vi värdesätter varandra och ställer alltid upp på varandra.
Låter det intressant och utmanande? Passa på att söka nu på en gång! Ett perfekt sätt att inleda hösten med ett nytt spännande jobb!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobs@byggpojken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare/offertansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byggpojken AB
(org.nr 556561-3519), http://www.byggpojken.se
Polygonvägen 43 (visa karta
)
187 66 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10013409