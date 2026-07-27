Områdeschef inom it med ansvar för Strategi och transformation
Uppsala kommun, IT-ledning / Datajobb / Uppsala Visa alla datajobb i Uppsala
2026-07-27
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Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Vill du vara med och vidareutveckla hur it och digitalisering bidrar till Uppsala kommuns verksamheter och samhällsuppdrag? Då är kanske detta din nästa utmaning – välkommen med din ansökan!
Uppsala kommun söker en områdeschef för Strategi och transformation – en nyckelroll för dig som vill kombinera strategiskt ledarskap med konkret samhällsnytta. Här får du leda ett område med bred specialistkompetens och bidra till att it och digitalisering används smartare, säkrare och mer samordnat i hela kommunkoncernen. Tillsammans med chefer, medarbetare, förvaltningar och bolag driver du utveckling från strategi till genomförande – med fokus på verksamhetsnytta, innovation, kvalitet och hållbar utveckling. It-avdelningen leds av CIO och består av 4 områden: Strategi och transformation, Applikation, It-arbetsplats samt Infrastruktur och teknisk plattform. På it-avdelningen får du arbeta nära kommunens verksamheter och tillsammans med förvaltningar och bolag utveckla lösningar som gör skillnad för invånare, medarbetare och näringsliv.
Område Strategi och transformation
Här formas riktning, struktur och gemensamma arbetssätt som gör det möjligt att använda it och digitalisering mer säkert, samordnat och värdeskapande. Med specialistkompetenser bidrar området till en sammanhållen, kostnadseffektiv och framtidssäker it-miljö. Inom området finns också ansvar för kvalitetsledning inklusive en sammanhållande funktion för incident- och problemhantering. Tillsammans med kompetenscenter för prioriterade utvecklingsområden inom ny teknik stärker det arbetet med kvalitet, lärande, innovation och ständiga förbättringar.
Ditt uppdrag
Som områdeschef leder du 3 enhetschefer och ansvarar för cirka 30 medarbetare. Du rapporterar till CIO och ingår i it-avdelningens ledningsgrupp. Du ansvarar för att utveckla och omsätta strategier, metoder och arbetssätt som stärker kommunens förmåga att använda it och digitalisering som verktyg för verksamhetsutveckling. Du kommer bland annat att:
leda och utveckla området med omtanke om verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö, ekonomi och resultat samt vidareutveckla it-avdelningens kvalitets- och ledningsstöd för planering, uppföljning, riskhantering, internkontroll samt incident- och problemhantering
skapa tydlighet i kommunens it-portfölj och bidra till en hållbar it-miljö i linje med kommunens mål och budget, policy för digital transformation samt relevanta policyer, riktlinjer och ramverk
forma kommunens strategiska arbete inom it och digitalisering och omsätta det till konkret nytta för verksamheten samt initiera och leda utvecklingsinsatser som stärker kommunens digitala förmåga och bidrar till kommunens digitaliseringsagenda
utveckla och förvalta gemensamma arbetssätt inom avdelningen som gör det enklare att samarbeta, prioritera och skapa framdrift tillsammans samt omsätta omvärldsbevakning och teknikutveckling till lösningar som skapar värde
vara en strategisk partner till förvaltningar och bolag och bidra till tillitsfull samverkan i hela kommunkoncernen samt ta en aktiv roll i it-avdelningens ledning och bidra till vision, mål och långsiktig utvecklingPubliceringsdatum2026-07-27Bakgrund
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom it, eller motsvarande kunskap och erfarenhet samt chefserfarenhet inom it och digitalisering. Du har förmåga att leda strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete samt god förståelse för it-produktion, it-processer och hur digitalisering kan omsättas till konkret verksamhetsnytta. Vidare har du erfarenhet av att bygga affärsmässiga relationer och gott samarbete med både verksamhet och leverantörer samt erfarenhet av att leda och verka i en stor organisation. God förmåga att kommunicera tydligt på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har: lett andra chefer inom it, specialistkunskap inom program- och portföljhantering eller annat relevant område, drivit digital transformation och utvecklat uppföljning som stärker it-verksamhetens kvalitet och resultat, kunskap om offentlig upphandling enligt LOU, erfarenhet från offentlig sektor eller politiskt styrd organisation, ledarskapsutbildning. Du är en trygg, tydlig och engagerande ledare som kombinerar strategisk höjd med handlingskraft och förstår hur it, digitalisering och verksamhetsutveckling samspelar för att skapa nytta. Du leder genom andra och skapar förutsättningar för chefer och medarbetare att lyckas. Genom tydlig riktning, mandat och stöd bygger du en kultur präglad av tillit, ansvarstagande, lärande och samarbete. Du skapar förtroendefulla relationer och kommunicerar komplexa frågor tydligt och pedagogiskt. Med helhetssyn, struktur och ekonomisk förståelse driver du utveckling som ger långsiktig nytta för kommunen.
Upplysningar
Välkommen att kontakta Lisbet Holmberg Stark, CIO, 018-727 41 30 eller Hans Röllgårdh, HR-specialist, 018-727 22 83. Lämna ett meddelande så kontaktar vi dig snarast möjligt. Fackliga företrädare: Akavia/SACO-rådet, Jonny Eliasson, 018-727 22 12 Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49 Sveriges Ingenjörer, Peter Nou, 018-727 16 95. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal. Uppsala kommun gör kontinuerligt säkerhetsprövningar och denna tjänst kan komma att säkerhetsklassas.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-02493". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
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753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, IT-ledning Kontakt
CIO
Lisbet Holmberg Stark +46187274130 Jobbnummer
10013423