Tandläkare och delägare sökes till ny klinik i Uppsala
Odonti AB / Tandläkarjobb / Uppsala Visa alla tandläkarjobb i Uppsala
2026-07-27
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Vill du ta nästa steg i karriären och vara med från början i uppbyggnaden av en ny tandvårdsklinik? Nu finns möjligheten för en erfaren tandläkare att kliva in som delägare och klinikchef hos Uppsala Dental – med stöd från NCPA Capital inom ekonomi, marknadsföring och drift.
Det här är en roll för dig som vill kombinera kliniskt arbete med entreprenörskap och vara med och bygga upp en verksamhet nästan helt från grunden. Fokus ligger på hög tandvårdskvalitet, bred klinisk kompetens och ett starkt eget driv.
Praktisk information
📍 Plats: Uppsala 🦷 Roll: Partner/ Tandläkare 💼 Anställningsform: Tillsvidareanställning 📅 Tillträde: Enligt överenskommelse
Om verksamheten
Uppsala Dental är en ny verksamhet med fyra behandlingsrum och journalsystemet Muntra. Kliniken kommer initialt att rikta sig mot vuxna patienter och målsättningen är att bygga upp ett stabilt patientflöde från start.
Bakom satsningen står NCPA Capital, som idag även driver flera andra tandvårdskliniker. NCPA stöttar verksamheten med ekonomi, IT, design, marknadsföring och viss HR, medan den tandläkare som kliver in i rollen ansvarar för den dagliga driften av kliniken. NCPA ägs av en av Sveriges främsta entrepenörer med bakgrund som tandläkare.
Vårt erbjudande
Det här är mer än ett jobb – det är en ägarresa där du får möjlighet att forma en hel klinik och din egen framtid.
Stort delägarskap i en nyckelfärdig klinik
Kliniken har 4 fullt utrustade tandläkarrum med topputrustning från Kavo Dental (E70 stolar) med CBCT-utrustning
Helt nybyggda, moderna lokaler med fokus på arbetsmiljö och patientupplevelse
En stark och erfaren partner i NCPA Capital, som driver Dentme, Tandläkarhuset Spånga, Dentiq Dental och Tandläkarhuset Solna
Möjlighet att sätta din prägel på både vårdmodell, patientresa och team
Ditt ansvar
Leda och utveckla kliniken i rollen som partnertandläkare
Rekrytera och bygga ett starkt team av tandvårdspersonal
Säkerställa hög kvalitet i patientvård och arbetsmiljö
Ansvara för att kliniken växer och är lönsam över tid
Vara navet i verksamheten – både kliniskt och strategiskt
Vi söker dig som
Vill starta egen verksamhet med låg investeringskostnad
Är legitimerad tandläkare med gedigen klinisk erfarenhet
Har stark drivkraft att skapa något eget och ta ansvar på riktigt
Är trygg i att leda andra, fatta beslut och bygga kultur
Vill ha en långsiktig roll där både människor och siffror räknasPubliceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
✅ Svensk yrkeslegitimation som tandläkare (utfärdad av Socialstyrelsen) ✅ Obehindrat svenska i tal och skrift ✅ Minst 3 års erfarenhet som tandläkare ✅ Erfarenhet av bred allmäntandvård ✅ Historik av hög produktion och debitering
Plus i kanten
➕ Erfarenhet av ekonomi ➕ Tidigare chefs- eller ledarerfarenhet
🚀 Ta nästa kliv i din karriär
Om du är redo för nästa kliv i karriären och vill kombinera kliniskt arbete med möjligheten att driva egen verksamhet, då vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Ansök enkelt, med eller utan CV
I denna rekrytering samarbetar NCPA Capital med Odonti.se som sköter rekryteringsprocessen.
Du kan ansöka enkelt direkt via mobilen – med eller utan CV på www.odonti.se
För att säkerställa en professionell, rättvis och strukturerad rekryteringsprocess sker ansökan och all kommunikation kring tjänsten via Odonti.
Har du frågor några frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Odonti👇🏼
Ansvarig rekryterare och kontaktperson
Jashar Samadi 📧 hej@odonti.se
📞 0709 220 250
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fasta tjänster och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 10.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connecta gärna med oss på Odonti.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7681784-2118390". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://jobb.odonti.se
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Odonti Jobbnummer
10013403